Maximilian Peter siegt in Kroatien

Viernheim. In Kroatien hat der European Cup der WAKO im Kickboxen mit 2200 Startern aus 32 Nationen stattgefunden. Für das Viernheimer Kampfsportteam Body-Attack starteten András Kiss, Maximilian Peter, Luca Meissner und Vi Mai.

András Kiss konnte seinen ersten Kampf klar gegen einen Kroaten gewinnen. Im Viertelfinale musste er sich jedoch einem sehr starken Brasilianer – dem späteren Turniersieger – geschlagen geben.

Maximilian Peter © Body Attack

Maximilian Peter konnte mit einem sehr anspruchsvollen Sieg gegen einen Kroaten ins Finale einziehen. Hier wartete ein Athlet aus Montenegro auf ihn. Maximilian hatte in der ersten Runde kleinere Probleme. Nach einer harten Ansprache von Head-Coach Dirk Dechant machte er dann in Runde zwei und drei alles klar, setzte klare Treffer und gewann in seiner Gewichtsklasse den European Cup.

Vi Mai, der Neuzugang aus Darmstadt, kämpfte das erste Mal für das Kampfsportteam Body-Attack. Sie kämpfte im Kick Light. Das Halbfinale überstand sie ohne Probleme, und im Finale wartete eine sehr starke Bulgarin. Hier fand Vi Mai keine Mittel, um an ihrer Gegnerin vorbeizukommen. Somit erkämpfte sie sich am Schluss die Silbermedaille.

Auch Luca Meissner kämpfte Kick Light in der 69-Kilogramm-Klasse, die mit Top-Sportlern aus der ganzen Welt besetzt war. Er musste gleich gegen einen starken Kämpfer aus Israel ran. Dieser fackelte nicht lange, und Luca fand einfach nicht in seinen Kampf. Am Ende musste er sich verdient geschlagen geben.

Weitere Informationen zum Kampfsportteam gibt es unter Telefon 06204/73 86 40, Mobil 0176/81 14 03 09 oder www.ba-fit.de. red