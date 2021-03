Der Vogelpark Viernheim öffnet an diesem Montag, 8. März, wieder seine Pforten. Dies teilten die Betreiber am Wochenende mit. Allerdings gelten wegen der Hygienebestimmungen einige Sonderregeln. Der Park ist nur von 10.30 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet – über den Eingang in der Industriestraße. Der Zugang über die Stadionstraße bleibt vorübergehend geschlossen. Außerdem werden die ehrenamtlichen

...