Viernheim. „In Viernheim war keiner länger Bürgermeister als er, in Hessen hat er eine der längsten Amtszeiten.“ Für Stadtverordnetenvorsteher Norbert Schübeler (CDU) ist es keinesfalls alltäglich, so lange dieses Amt auszuüben. Seit 1997 ist Matthias Baaß (SPD) Bürgermeister in Viernheim, am 16. September beginnt seine fünfte Amtszeit.

In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am

...