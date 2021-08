Marshmallow-Mann erinnert an Roboter

Viernheim. Die Fantasie kannte auch in der fünften Woche der Ferienspiele am Treff im Bahnhof (TiB) keine Grenzen. „Verrückte Figuren und fantastische Welten“ lautete der Titel der Aktion, bei der die Teilnehmer ihrer Kreativität freien Lauf lassen konnten. Die benötigten Materialien stammten aus der Krempelwerkstatt, in diesem Fall waren es Ytongsteine, Gipsbinden, Draht, Wattekugeln und sogar Strümpfe. Daraus entstanden bunte Tonhäuschen und Sockentiere, die wie Handpuppen genutzt werden können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Es ist schon bemerkenswert, mit wie viel Eifer, Ideen, aber auch Geduld die Kinder sich ihre Arbeiten aussuchen. Oft war auch handwerkliches Geschick gefragt mit Werkzeugen, die man zuvor selbst noch nicht verwendet hatte“, zeigte sich Projektleiterin Anne Knapp erfreut über das Engagement der Kinder und ihre künstlerischen Arbeiten. Stolz präsentierten die Teilnehmer ihre Ergebnisse wie den Indiana Jones oder einen Hippie-Indianer aus Strümpfen, den Marshmallow-Mann, der einem Roboter ähnelt, und einige Hexenhäuschen, die an das Märchen von Hänsel und Gretel erinnern.

Statt des traditionellen Feriendomizils veranstaltet die städtische Jugendförderung in diesem Sommer an den Vormittagen wieder Ferienspiele. Ausgangspunkt ist meist der TiB, wo sich sowohl auf dem Außengelände als auch im Gebäude gute Möglichkeiten für ein abwechslungsreiches Programm bieten. Wochenweise gibt es einen Themenschwerpunkt. JR