Marktstände laden ein

Viernheim. Der Viernheimer Wochenmarkt lädt am Samstag, 17. April, von 7 bis 12.30 Uhr wieder auf dem Rovigoplatz in der Schulstraße vor der Goetheschule ein. Obst Gemüse Aslaner bietet deutschen Spargel, Erdbeeren und vieles mehr aus der Region an. Bei Geflügel Göbel gibt es Hähnchenfleisch, andere Spezialitäten bietet die Eierhandlung Krug an. Die Angebote der Bäckerei Rettig erfreuen sich ebenfalls großen Zuspruchs.

Delikatessen wie eingelegte Oliven, Peperoni, Antipasti oder Fladenbrot gibt es am Verkaufswagen von Anil Öztürk. Die Auswahl am Verkaufswagen der „Allgäuer-Käse- Hexe“ reicht vom Allgäuer und Tiroler Käse bis hin zu Schinken oder Knoblauchspeck. „Spruchreif“ Sonia Reuss bietet diese Woche Frühlingsdeko passend zur Jahreszeit an. Am Fischverkaufswagen von Samantha Gocht gibt es Frischfisch aus zertifizierten Fischereien und Meeresfrüchte. red