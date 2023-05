Markt im Vogelpark

Viernheim. Am Samstag, 6. Mai, und am Sonntag, 7. Mai, öffnen sich die Türen des Viernheimer Vogelparks wieder für den Frühlingsmarkt. Von 10 bis 18 Uhr werden traditionelle Aussteller ihre Waren anbieten. Landwirtschaftliche Erzeuger aus der Region verkaufen Obst und Gemüse, Wurst und Käse, Eier und Brot, Obstbrände und Weine. An den Ständen sind einige neue Verkäufer zu finden, die das erste Mal im Vogelpark sind.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nur am Samstag gibt es eine Verkaufsaktion des Vereins Focus. Besucherinnen und Besucher können frische Bio-Mangos aus Burkina Faso und getrocknete Mangos kaufen. Der Verein Vogelpark sorgt in seinem großen Biergarten für Essen und Getränke. Unterstützung bekommt der Vogelpark-Verein vom Frauenchor. Die Sängerinnen sind beim Frühlingsmarkt für Kaffee und Kuchen verantwortlich und bereiten ein großes Buffet vor. su