Maria von Magdala als Favoritin

Viernheim. Maria von Magdala, Johannes XXIII. oder Katharina von Siena – einer von den Dreien wird voraussichtlich Namenspatron oder Namenspatronin der neuen katholischen Pfarrei in Viernheim. Bei der Abstimmung unter Gottesdienstbesuchern und bei der Pfarrversammlung haben sich diese drei Favoriten herauskristallisiert. Die Entscheidung darüber, wie die katholische Gemeinde in Viernheim heißt, trifft aber der Bischof von Mainz.

Die neue Pfarrei in Viernheim wird zum 1. Januar 2024 gegründet, dann schließen sich die Gemeinden Johannes XXIII. und St. Hildegard-Michael offiziell zusammen. Für den neuen Namen waren alle Gemeindemitglieder aufgerufen, einen Vorschlag abzugeben. 33 Vorschläge erfüllten die Vorgaben des Bistums. Am vergangenen Wochenende konnten Gottesdienstbesucher mit einem Klebepunkt den Namen markieren, der ihnen am besten gefällt. In einer Pfarrversammlung am Donnerstagabend tauschten sich Gemeindemitglieder über die Namensvorschläge aus und stimmten ebenfalls über Favoriten ab. Das Ergebnis beider Abstimmungen ist nahezu gleich: Maria von Magdala und Maria Magdalena finden bei den Katholiken die meiste Zustimmung. Der Name wurde sowohl von den Gottesdienstbesuchern als auch von den Versammlungsteilnehmern am häufigsten gewählt. Johannes XXIII. und Katharina von Siena liegen nach den Abstimmungen fast gleichauf, aber mit deutlichem Abstand zum Favoritennamen.

Reihenfolge spielt wichtige Rolle

„Die Reihenfolge, in der wir die Namen einreichen, ist für das Bistum eine Priorisierung“, betonten Angela Eckart und Ursula Scheidel bei der Versammlung und stellten die Rangliste zur Diskussion. Denn bei der Auswahl kamen Bedenken auf. So könnten sich Gemeindemitglieder von St. Hildegard-Michael „übernommen“ fühlen, wenn die Wahl auf Johannes XXIII. fiele. Andererseits sei der Name so häufig gewählt, weil die Gemeinde von dem Heiligen und dem Namen begeistert sei – man könne ihn deshalb nicht einfach aus der Ergebnisliste streichen. Viele Besucher äußerten den Wunsch, dass der Name für den Neuanfang der einen Pfarrei steht und der Bischof einen der beiden Frauen wählt.

Über Maria von Magdala wurde lang diskutiert. So sei der Name nicht nur in anderen Pastoralräumen in der Diskussion, sondern die Frauenfigur durchaus umstritten. Pfarrer Ronald Givens hatte – genau wie bei anderen Heiligen und biblischen Figuren – den theologischen und historischen Hintergrund erläutert. „Man ist sich nicht sicher, ob diese Figur nicht mehrere Personen waren“, klärte er auf. Maria von Magdala werde als Sünderin und von Dämonen Besessene beschrieben, aber eben auch als diejenige, die erste Zeugin der Auferstehung war. Als Apostolin steht sie für die Wertschätzung der Rolle von Frauen in der Kirche – für viele Christen in Viernheim wohl ein ausschlaggebender Grund für die Wahl.

Als starke Frau gilt auch Katharina von Siena. „Sie hat gegen Widerstände in der eigenen Familie und in der Kirche gekämpft“, berichtete Pfarrer Givens aus dem Leben der Heiligen, die sich um Notleidende kümmerte und heute als Schutzpatronin Europas gilt. Papst Johannes XXIII. habe sich vor allem dadurch ausgezeichnet, „dass er keine Berührungsängste hatte, wohin er als Priester auch geschickt wurde“. Mit der Einberufung des zweiten Vatikanischen Konzils habe er einen anderen Geist in die katholische Kirche gebracht.

Mainzer Bischof entscheidet

An der Reihenfolge, in der die Namen genannt werden, soll trotz der regen Diskussion nichts geändert werden. „Das Punktesystem hat zu einem demokratischen Ergebnis geführt“, lautete der Tenor. Dem Bischof wird aber die Zusammenfassung der Aussprache mitgeteilt – dass man um die Vielschichtigkeit der Maria Magdalena weiß, dass Katharina als Frau überzeugt und dass man bei Johannes XXIII. einen negativen Beiklang befürchtet. Die drei Vorschläge werden bei der nächsten Pastoralraumkonferenz verabschiedet und müssen bis 30. Juni beim Bistum eingereicht werden. „Wir wissen allerdings nicht, bis wann die Rückmeldung von Seiten des Bischofs erfolgt“, konnte Angela Eckart noch nicht sagen, wann der Name der Viernheimer Pfarrei feststeht.