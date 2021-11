Zu den Klimaschutzaktivitäten der Stadt Viernheim

Viernheim will den Klimawandel aufhalten. Jetzt sogar mit App und dem „Klimathon“, bei dem man als Bürger und Bürgerin lernen kann, was wir dazu beitragen können. Das Rad nehmen bringt was, weniger Plastik kaufen und natürlich Margarine statt Butter. Meinen Kommunalpolitik, Stadtverwaltung und Brundtlandbüro das eigentlich ernst?

In anderen Städten geht mehr. Zum Beispiel ein Stadtbussystem, welches so attraktiv ist, dass sich ein Umsteigen tatsächlich lohnt. Vor einigen Monaten wurde mal von jährlich 500 000 Fahrgästen in den Stadtbussen von Viernheim berichtet und dies als Ausdruck der Attraktivität des Busses in Viernheim interpretiert. Wie wäre das Ziel, diese Zahl zu verdoppeln? Wenn man die leeren Busse so sieht, sollte ja wohl Platz für mehr als eine Verdoppelung der Zahlen sein. Es gilt, die Busse vollzumachen.

In anderen Städten betreibt man die Busse mit lokal erzeugtem Biogas. Wie wäre das für Viernheim? Andere kümmern sich um Grünflächen und Bäume für das Mikroklima, für mehr Schatten an heißen Sommertagen. Wie wäre das? Oder mehr Wasserspiele in der Stadt, die durch Verdunstung zur Abkühlung der Stadt beitragen? Mit mehr Wasser und mehr Bäumen in der Stadt lassen sich Städte und Stadtteile um acht Grad abkühlen. Denn auch mit den Folgen des Klimawandels müssen wir umgehen.

Wie sieht sie denn aus die Mobilitätswende in Viernheim? Wir haben (gefühlt) zwei öffentliche Ladepunkte für Elektroautos (außer denen bei Aldi & Co und bei anderen Unternehmen). Ob das die Menschen dazu motiviert, sich ein Elektroauto anzuschaffen? Oder die rund 10 000 Menschen, die in Viernheim wohnen und woanders arbeiten: Welche Optionen haben die, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu ihrem Arbeitsort zu kommen? Oder die rund 6000 Menschen, die außerhalb wohnen und in Viernheim arbeiten? Sind für diese Menschen die öffentlichen Verkehrsmittel attraktiv genug, um umzusteigen? Bisher offenbar nicht.

Wie schaut es aus mit der Energiewende in Viernheim? Ja, die Stadtwerke sind beteiligt an einem Windpark irgendwo, wo uns Bürgerinnen und Bürger die Windräder nicht stören. Wäre es aber nicht richtig, darüber nachzudenken, wie wir auf städtischer Gemarkung den benötigten Strom CO2-neutral produzieren? Zum Beispiel könnten die Stadtwerke auf privaten Dächern Photovoltaikanlagen betreiben und so den Solarstromanteil erhöhen. Geht nicht? Andere Städte machen das. Eine lokale und CO2-neutrale Eigenstromversorgung aus regenerativen Energieträgern und ein besserer ÖPNV als wirkliche Alternative zum Auto wären mal ein guter Start.

Wie wäre es, wenn in neuen Baugebieten nur noch das Bauen mit Holz erlaubt wäre? Oder beim neuen Rathaus? Dass das geht, wissen wir schon lange, und dass es sogar mit hohen Häusern geht, hat die Bundesgartenschau in Heilbronn jedermann eindrucksvoll aufgezeigt. Holz speichert das CO2 dauerhaft. Die Herstellung von Beton produziert acht Prozent der weltweiten CO2-Produktion. An dieses Potenzial reichen die Einsparungen durch Margarine statt Butter eher nicht heran. Wären vielleicht mehr Holzbauten ein Ansatz, der der Brundtlandstadt besser zu Gesicht stünde? Beim neuen Rathaus kann die Stadt jetzt mit gutem Beispiel voran gehen.

Ein bisschen rote Farbe macht noch keine Fahrradstraße. Ein paar Parkplätze weniger löst nicht die Mobilitätsprobleme der Bürgerinnen und Bürger. Ein bisschen Beratung hier und da, sind nett. Der große Wurf sieht aber anders aus.

Stadtverwaltung und Kommunalpolitik müssen aufhören mit Margarine statt Butter und stattdessen zeigen, dass sie es ernst meinen und endlich ihre Hausaufgaben machen. Vielleicht kann ich mich dann irgendwann auch mit Margarine statt Butter anfreunden.