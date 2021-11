Mannschaften müssen sich auswärts beweisen

Viernheim. Die Handballmannschaften des TSV Amicitia Viernheim sind an diesem Wochenende nur auswärts gefordert. Die Badenliga-Teams treten dabei jeweils beim Schlusslicht der Liga an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die Herren steht morgen mit dem Nachholspiel bei der SG Leutershausen 2 schon das nächste Derby an. Nach der jüngsten Niederlage in Friedrichsfeld brennt die Mannschaft von Christian Müller und Mirco Ritter auf Wiedergutmachung. Vor allem will sich der TSV Amicitia in der Tabelle verbessern, denn am Ende der Vorrunde soll ja ein Platz unter den ersten Vier stehen und damit die Teilnahme an der Aufstiegsrunde. Mit dem ausgeglichenen Punktekonto von 4:4 geht Viernheim favorisiert in das Spiel, das am eigentlichen Spieltermin Corona-bedingt abgesetzt wurde und nun nachgeholt wird. Die Bergsträßer sind in bislang vier Spielen noch ohne jeden Punktgewinn geblieben. Spielbeginn in der Heinrich-Beck-Halle ist morgen um 18 Uhr.

Nach mehrwöchiger Spielpause sind auch die Badenliga-Damen wieder im Einsatz. Die Mannschaft von Stefanie Dietrich tritt heute um 16.30 Uhr beim TSV Rot an. Die Viernheimer liegen als Zweite der Badenliga-Tabelle knapp hinter Spitzenreiter Brühl. Gastgeber Rot war bislang erst zweimal auf dem Parkett und hat beide Spiele verloren.

Weitere Spiele der Handballabteilung am heutigen Samstag sind die Partien der männlichen D-Jugend beim TSV Birkenau (14 Uhr), der weiblichen D-Jugend bei der TSG Plankstadt (14.15 Uhr) und der männlichen C-Jugend bei der TSG Wiesloch (15.30 Uhr). Morgen gastierte die männliche B-Jugend beim TV Forst (14.10 Uhr) und die männliche E-Jugend um 15.30 Uhr bei der HG Saase 2.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das Handballer haben in dieser Woche beschlossen, die Handballerfastnacht 2022 abzusagen. Aufgrund der aktuellen Lage scheint es unmöglich, im Februar in einer ausverkauften TSV-Halle zusammen zu feiern. Deshalb hat sich das Organisationsteam zu diesem Schritt entschlossen. su