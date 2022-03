Manni Capello spielt auf

Viernheim. Live-Musik im Hannesbräu: Das ist mittlerweile wieder zu einer festen Einrichtung geworden. Am Freitagabend, 11. März, findet die Konzertreihe ihre Fortsetzung, wenn Alleinunterhalter Manni Capello zur Gitarre und zum Mikrofon greift oder am Keyboard auf die Tasten haut.

Viernheimer Musikfreunde sollten sich den Termin vormerken und natürlich auch vorbei schauen. Einlass ist um 18 Uhr, die letzten Töne werden um 22 Uhr erklingen. Wer rein möchte, muss jetzt nur noch die Vorgabe 3G erfüllen.

Manfred Gerber kommt als Manni Capello ins Hannesbräu. © Othmar Pietsch

Am Eingang sind 10 Euro Hutgage zu entrichten. Dafür gibt es aber einen Verzehrgutschein im Wert von 4 Euro. Das reicht allemal für ein Glas frisch gezapften Gerstensaft aus Viernheimer Produktion. Auf der Speisekarte stehen „Lewwaworschdbrot“ und heiße Würstchen.

In vielen Formationen aktiv

Hinter Manni Capello versteckt sich der Musiker Manfred Gerber, der oft solo unterwegs ist, aber auch in vielen Formationen mitspielt. So ist er den Viernheimern als Mitglied der Pokerkings und der Acoustic Fun Connection (AFC) bekannt.

Das Repertoire des Viernheimer Allround-Talents reicht über deutsche, englische, italienische und spanische Welthits bis hin zu aktuellen Songs aus den Charts, allesamt aber in einer speziellen Version vorgetragen.

Mit einem vielfältigen Angebot an deutschen Hits von den 1920ern bis heute erinnert er an die Höhepunkte der ZDF-Hitparade mit Schlagern, die jeder mitsingen kann und die viele schöne Erinnerungen an frühere Zeiten wecken. JR