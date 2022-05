Ein 38 Jahre alter Mann ist am Samstag alkoholisiert gegen ein Verkehrsschild gefahren, nachdem er zuvor vor der Tür einer Ex-Freundin in der Straße „Am Tambourwäldchen“ in Viernheim randaliert hatte.

Die Frau rief gegen 8.30 Uhr die Polizei, nachdem ihr Ex-Freund aus dem Rhein-Neckar-Kreis schon seit Stunden bei ihr Sturm geklingelt hatte und im Nachgang ein Hupkonzert veranstaltete.

