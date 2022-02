Der Streit zwischen zwei Kunden in einem Lebensmittelgeschäft in der Kettelerstraße hat am Freitagmorgen den Einsatz der Polizei nötig gemacht. Wie die Beamten berichten, hatte ein 71-jähriger Mann einen 41-jährigen Kunden beleidigt, indem er ihm den Mittelfinger gezeigt haben soll.

Zur Klärung des Sachverhalts wollte die Polizei unter anderem die Personalien der Beteiligten festhalten,

...