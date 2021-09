Malen oder schreiben

Viernheim. . Was machen Kinder in ihrer Freizeit am liebsten? Das möchte der Kinderschutzbund Viernheim wissen – und veranstaltet dazu eine Mal- und Schreibaktion. „Malt ein Bild oder schreibt eine Geschichte dazu, was euch am meisten Spaß macht“, ruft die Vorsitzende Angelina Bähr alle Viernheimer Kinder zwischen fünf und elf Jahren auf.

Unter den Teilnehmern verlost der Kinderschutzbund Erlebnisgutscheine, zum Beispiel die Teilnahme an einem Zauberworkshop, Action im Kletterwald oder Filmvergnügen im Kinopolis. Wer seinen Beitrag bis Donnerstag, 9. September, während der Büroöffnungszeiten (dienstags 10 bis 12, mittwochs 16 bis 18, donnerstags 11 bis 13 Uhr) abgibt, erhält außerdem ein kleines Geschenk.

Natürlich können Bilder und Geschichten auch per E-Mail an kinderschutzbund-viernheim@t-online.de geschickt oder außerhalb der Öffnungszeiten in den Briefkasten in der Wasserstraße 20 geworfen werden. Wer teilnimmt, sollte Name, Adresse, E-Mail, Telefonnummer und Alter angeben. Die Preisübergabe findet anlässlich des Weltkindertags am 20. September statt. red