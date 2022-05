Einen Kurs zur alten Knüpftechnik „Makramee“ bietet das städtische Museum am Donnerstag, 5. Mai, von 16 bis 18 Uhr für Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren an. Dabei erlernen die Kinder gemeinsam einige Grundknoten kennen und fertigen anschließend einen Schlüsselanhänger an.

Makramee bezeichnet eine aus dem Orient stammende Knüpftechnik zur Herstellung von Ornamenten,

...