Magisches Donnergrollen hilft der kleinen Hexe

Viernheim. „Gut ist nur, wer Gutes tut, wer Gutes tut, ist gut nur.“ Die Schüler der Friedrich-Fröbel-Schule singen zusammen mit dem Raben Abraxas das Lied, das der kleinen Hexe helfen soll, eine gute Hexe zu werden. Und natürlich sind alle Kinder gespannt, ob das auch wirklich bis zum Ende der Theateraufführung klappt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schauspieler des Capitol Mannheim waren zu Gast an der Friedrich-Fröbel-Schule, um den ersten und zweiten Klassen, der Vorklasse und der Intensivklasse in der Sporthalle die Geschichte der kleinen Hexe nach Otfried Preußler vorzuspielen.

Susanne Back verkörpert in dem Kinderstück die Hauptrolle, Georg Veit schlüpft in alle Figuren des Kinderbuchklassikers wie den Förster, das Klaubholzweib oder die großen Hexen. Als Rabe Abraxas stellt er die kleine Hexe vor. „Sie ist erst 127 Jahre alt, aber das ist für Hexen ja noch gar kein Alter“. Da staunen die Sechs- bis Achtjährigen im Publikum natürlich.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die kleine Hexe ist auch wirklich nicht sehr erwachsen, denn statt das Hexen zu üben, will sie viel lieber auf den Blocksberg reiten und um das Walpurgisfeuer tanzen. Doch die großen Verwandten wie die Berg-, die Wetter- und die Nebelhexen – und, ganz aktuell eingebaut, sogar Corona-Hexen – haben das der jungen Hexen verboten. Die kleine Hexe aus dem Wald schert sich nicht darum und wird prompt von der Muhme Rumpumpel erwischt.

Die Oberhexe gibt der kleinen Hexe eine Aufgabe: Wenn sie eine gute Hexe wird, darf sie im nächsten Jahr mittanzen. „Gut ist nur, wer Gutes tut, wer Gutes tut, ist gut nur“ singt Abraxas der kleinen Hexe vor – und die Fröbelschüler stimmen direkt mit ein. „Siehst du, die haben’s kapiert“, freut sich der kluge Rabe.

Herzliches Gelächter

Tatsächlich strengt sich die kleine Hexe mächtig an, sammelt Holz für ein altes Weib und verhext den Förster, der das Sammeln eigentlich verboten hatte. Die Fröbelschüler biegen sich vor Lachen, als der Förster genau das Gegenteil von dem sagt, was er meint: „Holzsammeln ist ausdrücklich streng – erlaubt!“ Während die kleine Hexe das Hexen übt, probieren auch die Kinder ihre magischen Kräfte aus: Sie machen Wind mit den Armen, donnern mit den Füßen, lassen es regnen – und merken sich sogar, auf welcher Seite im Hexenbuch welcher Zauberspruch steht. Und das ist auch gut so, denn auf dem Blocksberg bei den Großen kann die kleine Hexe die Hilfe der Schüler gut brauchen: Sie sorgen für lauten Donner und sagen der Hexe vor, dass sie „Gewitter mit Kugelblitz“ hexen soll. Doch die Großen sind nicht zufrieden: „Nur wer Böses hext, ist eine gute Hexe!“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Aber die kleine Hexe ist nicht nur eine gute, sondern auch eine kluge Hexe geworden: Sie hext den großen Hexen einfach ihre Hex-Fähigkeit ab, hext sich alle Besen herbei und dazu noch die Hexenbücher. „So können die bösen Hexen das Hexen nicht mehr lernen“, freut sich die kleine Hexe, die Besen und Bücher verbrennt und dann um ihr eigenes Walpurgisfeuer tanzt.