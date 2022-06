Magische Welten

Viernheim. „Zauberberg“ heißt das Kinderspiel des Jahres. Der Verein „Spiel des Jahres“ hat das magische Kugelbahn-Kooperationsspiel am Montag als Gewinner präsentiert. Mitgewählt hat auch ein Viernheimer: Oliver Gumbrich gehört zur achtköpfigen Jury für das beste Kinderspiel der letzten Monate.

Inmitten ausgewählter Kinderspiele: der Viernheimer Experte Oliver Gumbrich. © Sandra Usler

Oliver Gumbrichs Leidenschaft für Gesellschaftsspiele entbrannte als Jugendlicher. Im Viernheimer Schachclub lernte er „United“ kennen, ein so genanntes Post-Spiel, bei dem Fußballaufstellungen händisch ausgewertet werden. „Über die United-Gemeinschaft bin ich bei einem privaten Spieletreff in Viernheim gelandet, wo ich viele Jahre lang mitgespielt habe“, erinnert sich der 41-Jährige. Berufsbedingt klappte das regelmäßige Spielen nicht mehr, vor ein paar Jahren schloss sich der Spielefan einem anderen Treff in Weinheim an, mittlerweile leitet er einen eigenen Spieletreff in Viernheim.

Zu seiner Tätigkeit als Spiele-Juror kam er zufällig, als er die Ausschreibung für die Stelle im Jury-Beirat des Vereins „Spiel des Jahres“ entdeckte. „2020 hatte ich mich schon einmal beworben und bin noch abgelehnt worden, 2021 habe ich es noch einmal probiert und bin in die engere Auswahl gekommen.“ In der zweiten Runde mussten die Bewerber über ihr „Spielverhalten“ berichten – wie lange sie schon Brettspiele spielen, wie oft in der Woche, ob mit oder ohne Kinder. Da kam dem Erzieher, der in Mannheim arbeitet, die umfangreiche praktische Erfahrung zugute, denn er schaffte es zum persönlichen Bewerbungsgespräch mit den Jury-Vorsitzenden.

Kurz nach dieser Videoschalte kam schon die Zusage, Gumbrich gehört nun für zwei Jahre dem kleinen Kreis der Jury an. Die acht Experten bewerten alle Spiele, die zwischen April 2021 und März 2022 auf den Markt gebracht wurden: Das waren 62 verschiedene Spiele. Das klingt viel, ist aber wenig, weiß Gumbrich: „Der Spielejahrgang ist einer der schwächsten, weil wegen Corona nur wenige Spiele entwickelt und veröffentlicht wurden.“

Alle Spiele werden ausgiebig getestet: bei der Arbeit im Kindergarten, beim Spieletreff, aber auch im Familien- und Freundeskreis. Die Spiele werden frei bewertet, als grober Anhaltspunkt dient eine Tabelle, in der man die Spiele nach „gut“, „mittel“ oder „schlecht“ bewerten kann. Am Ende des Spielejahrs entscheidet sich jedes Jurymitglied für sieben Titel – drei für eine Toppplatzierung und vier Empfehlungen.

„Alle Spiele, die da eingereicht wurden, haben wir Jury-Mitglieder bei einer Klausurtagung nochmal intensiv besprochen“, erzählt der Spieletester. Und dann mussten sich die Experten wiederum auf drei Spiele festlegen, die zum „Kinderspiel des Jahres“ nominiert werden. Aus diesen dreien wurde dann der Sieger gewählt und am Montag verkündet.

Was für Oliver Gumbrich das beste Spiel des Jahrgangs ist? Er verrät es nicht: „Ich darf nicht sagen, was ich gewählt habe.“ Wenn der 41-Jährige dagegen generell über das Spieleangebot für die Jüngsten spricht, leuchten seine Augen: „Es gibt so vielfältige Kinderspiele.“

Häufig nur Klassiker im Regal

Aus seiner beruflichen Erfahrung weiß er auch, dass in Kindertagesstätten viel zu oft nur die Spieleklassiker aus dem Regal geholt werden. „Die Kinder freuen sich immer, wenn ich etwas Neues dabei habe“, erzählt Gumbrich, dass Kinder neugierig und interessiert sind an den neuen Spielwelten. „Da könnte in den Einrichtungen noch einiges getan werden, um den Spielebestand zu aktualisieren und zu modernisieren.“

In der Entwicklung der Spiele habe sich auch einiges getan: „Die Aufmachung der Spiele ist viel aufwendiger, das Material hochwertiger“, nennt der Experte zwei Beispiele. Auch werde immer mehr Technik eingesetzt. „Das finde ich auch gut, wenn das sinnvoll mit den Spielen verbunden ist“, müsse sich Digitalisierung und klassisches Brettspiel nicht ausschließen.

Bei allen Spielen, die Oliver Gumbrich in den vergangenen Jahrzehnten gespielt, ausprobiert, getestet hat, hat er doch sicherlich einen Favoriten? „Die Frage nach dem Lieblingsspiel bekomme ich wirklich oft gestellt“, lacht der Spielefan. Aber eine richtige Antwort hat er nicht: „Ich habe kein absolutes Lieblingsspiel. Es kommt immer ganz darauf an, wann und mit wem gespielt wird.“