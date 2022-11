Viernheim. Kaum hat „Mentalist“ Christian Fontagnier ein restlos begeistertes Viernheimer Publikum verzaubert (wir berichteten), da denken die Organisatoren von Chaiselongue – Kunst und Soziales bereits an weitere magische Momente ihrer kulturellen Arbeit. Das Programm fürs kommende Jahr, das der Verein vorgelegt hat, bietet einen bunten Mix aus Musik, Kabarett und Ausstellung. Ein Höhepunkt stellen erneut die 11. Viernheimer Gitarrentage vom 13. bis 15. Oktober 2023 dar, deren Künstler aber erst zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden sollen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Manfred Brandmüller, stellvertretender Vorsitzender von Chaiselongue, freut sich über den fortwährenden Erfolg des mittlerweile zehn Jahre alten Projekts – „trotz der Krise, die viele Kulturbetriebe gebeutelt“ habe. Die „nicht nachlassende Unterstützung von Publikum und Sponsoren“ trieben die Verantwortlichen immer wieder an. Sie seien aber auch Voraussetzung dafür, Jahr für Jahr etliche hochwertige Veranstaltungen anbieten zu können. „Es wird angenommen, was wir machen“, zeigt sich Brandmüller überzeugt. Als Zielgruppe hätten sich mittlerweile Menschen im Alter „von Mitte 40 bis Ende 60“ etabliert. Das Ergebnis einer Umfrage deute zwar auf ein zunehmendes Interesse an Comedy hin, sagt der Kulturschaffende. Gleichwohl werde sich der Verein auch in Zukunft mit seinem Angebot „so breit wie möglich“ aufstellen.

5 Bilder Das Pulsar Trio mit (v.l.) Beate Wein, Matyas Wolter und Aaron Christ. © band

Nach Ermäßigungen im Jubiläumsjahr kehrt Chaiselongue ab dem Jahreswechsel wieder zur alten Preisstruktur zurück. Die Karten für alle regulären Veranstaltungen kosten im Vorverkauf 15 Euro und 17 Euro an der Abendkasse. Weiterhin erhält das katholische Sozialzentrum zehn Freikarten pro Veranstaltung, die es an Bedürftige abgibt.

Konzert

Mehr zum Thema KulTour Veranstaltungstipps für die Region: Vom Jazz Department der Söhne Mannheims bis zur Regenbogen-Gala Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Konzert Warmer Winterabend mit Christina Rommel in Viernheim Mehr erfahren

Pulsar Trio „Nachtmodus“, 28. Januar, 2023, 19 Uhr, Kulturscheune

Nach mehrfacher – vor allem Corona-bedingter Verschiebung – kommt nun das Pulsar Trio mit seinem Programm „Nachtmodus“ nach Viernheim. Beate Wein (Piano), Matyas Wolter (Sitar) und Aaron Christ (Schlagzeug) präsentieren einen leichtfüßigen Mix aus orientalischen Vibes und jazzigen Grooves Da der erste Teil des Konzerts im Dunkeln stattfindet, erwartet die Besucher ein besonderes Klangerlebnis, das die Sinne aktivieren soll. „Tagträume und Bilder entstehen diesmal weniger auf der Bühne, als im eigenen Kopf“, heißt es in der Ankündigung.

Ausstelung

Ellen Schmauss „Weltfrauen – Im Gewand der Vielfalt“, Vernissage 29. April, 18.30 Uhr, Sparkasse Starkenburg

Die Ausstellung der Freiburger Fotografin Ellen Schmauss, die bis 27. Mail zu sehen ist, widmet sich der kulturellen Vielfalt der sich wandelnden Gesellschaft. Gezeigt werden Porträts von Frauen in traditionellen Gewändern ihrer Herkunftsländer. Bei der Vernissage präsentiert Shany Sara Mathew klassischen indischen Tanz und tritt dabei in einen Dialog mit Ellen Schmauss.

Konzert

Les Primitifs, 7. Mai, 11 Uhr, Treff im Bahnhof

Überschwängliche Freude und die Lust an bitter-süßer Melancholie, Wildheit und Zärtlichkeit – dafür stehen Laurent Leroi (Akkordeon), Matthias Dörsam (Saxofon, Klarinette, Flöten), Erwin Ditzner (Trommel) und Michael Herzer (Kontrabass). Beeindruckend ist laut Veranstalter ihre Fähigkeit, als Kollektiv einen eigenen, authentischen Sound zu kreieren. Geboten werden bei dem Konzert Jazz Standards, südamerikanische Musik, Stücke von Richard Wagner oder der Mannheimer Legende Hans Reffert.

Konzert

Schlagzeugmafia „Roadshow“, 17. Juni, 19 Uhr, TSV-Halle

Hinter der Schlagzeugmafia verbergen sich laut Einladung fünf taktvolle Ganoven, die bei ihren rasanten Streifzügen durch perkussive Klangwelten weder Angst noch Schrecken verbreiten. Mit handwerklichem Können, charmanter Schlagfertigkeit und verblüffendem Ideenreichtum werde jede Beat-Offensive dieser Bande zum „bombensicheren Coup“. Als Vorgruppe treten die Bänkels Walter „Kippe“ Helbig, Helmut Neumann und Christian Reichelt auf. Das Trio spielt Schlager mit humorvollem Unterton.

Musikkabarett

Zärtlichkeiten mit Freunden „Mitten ins Herts“, 10. November, 19 Uhr, Kulturscheune

Die Band Zärtlichkeiten mit Freunden ist Schöpfer des Genres „Musik-Kasperett“ und verspricht ein „feucht gewordenes Tischfeuerwerk“. Sprachmitgefühl und streng rationierte Musik provozierten Heiterkeit bis zur Tachykardie, dem Herzrasen. Das Duo gebe sich unter dem Deckmäntelchen „professioneller Abgegessenheit“ dem Spielrausch hin, heißt in der Vorschau zum abschließenden Teil der Reihe.