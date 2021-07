Märchen und Harfenmusik

Viernheim. „Märchen im Park“ gibt es am Samstag 7. August, ab 15 Uhr im Viernheimer Vogelpark. Angeboten wird die Veranstaltung von „chaiselongue-kunst und soziales“ in Kooperation mit dem Deutschen Kinderschutzbund.

Zu Gast ist die die Mannheimer Märchenerzählerin Angelika Schmucker. Sie erzählt Märchen für Kinder von drei bis fünf Jahren. Nach einer kleinen Pause sind dann die älteren Kinder dran. Die Märchenerzählungen werden begleitet von der Viernheimer Harfenistin Fabienne Partsch.

Bei Regen einen Tag später

Die gesamte Veranstaltung wird etwa zwei Stunden dauern. Davor und in der Pause gibt es die Gelegenheit, bei „Eis-Manu“ im Vogelpark Eis zu genießen. Sollte es regnen, wird die Veranstaltung einen Tag später, also am 8. August, stattfinden. Eltern werden gebeten, Decken und Sitzkissen für ihre Kinder mitbringen.

Der Eintritt ist frei. Um Spenden für den Vogelpark wird gebeten. Im Park gelten die üblichen Abstands- und Hygieneregeln. In den Toiletten, vor den Tiergehegen und vor dem Eiskiosk sind Masken zu tragen. red

