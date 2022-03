Mława dankt Viernheim für die Hilfe

Viernheim. Viernheim steht nach wie vor in engem Kontakt zu seiner polnischen Partnerstadt Mława, wo Tag für Tag Geflüchtete aus der Ukraine ankommen und versorgt werden müssen. Jetzt erreichte die Stadt Viernheim eine Videobotschaft von Bürgermeister Slawomir Kowalewski.

Slawomir Kowalewski richtet sich in einer Videobotschaft an Viernheim. © stadt

Er richtet darin persönlich seinen ausdrücklichen Dank an Bürgermeister Matthias Baaß sowie an alle Freunde und Bürger Viernheims, die als Zeichen der Solidarität mit Mława und den geflüchteten Menschen aus der Ukraine mit ihrer großzügigen Spendenbereitschaft eine wertvolle Unterstützung leisten. Die Bürger von Mława und die Menschen aus der Ukraine seien Viernheim sehr dankbar. Das Video mit polnischen und englischen Untertiteln ist auf der städtischen Homepage viernheim.de sowie auf Facebook unter viernheim.de zu sehen.

Schwierige Situation

In der Videobotschaft heißt es: „Wir sind in einer schwierigen Situation, denn es herrscht Krieg in der Ukraine. Bis heute haben wir etwa 3000 Flüchtlinge in Mława und im Kreis Mława aufgenommen. Es sind verängstigte Frauen und Kinder. Wir müssen und wollen ihnen einen Platz zum Bleiben, eine Unterkunft, einen Platz zum Leben bereiten. Wir müssen und wollen ihnen menschenwürdige Bedingungen schaffen, und deshalb sind wir alle verpflichtet, dafür zu sorgen, dass ihr Aufenthalt in Mława gut und sicher ist.“

Kowalewski betont, dass keiner wisse, wie lange der Krieg dauern werde. „Aber wir bereiten uns auf viele Monate ihres Aufenthalts vor, vielleicht sogar Jahre“, erklärte er und dankte den Freunden aus Viernheim sehr für ihre Anteilnahme: „Danke, Matthias, liebe Freunde, für Eure angebotene Unterstützung; für die finanzielle Hilfe, die bereits den Stadthaushalt erreicht hat. Heute können wir dieses Geld nutzen für den Kauf von Lebensmitteln und die Anpassung von Räumen, für die Einrichtung von Zimmern, für die Betreuung von Kindern, die Pflege brauchen, damit ihre Mütter arbeiten gehen können.“ Kowalewski betont: „Keiner von uns war auf eine solche Situation vorbereitet, und als wir gemeinsam das Friedensmanifest in unserer Stadt unterzeichneten, haben wir uns nie vorstellen können, dass so etwas passieren würde.“

Spendenkonto eingerichtet

Wer die polnische Partnerstadt Mława unterstützen möchte, der kann auf das Sonderkonto spenden, das die Stadt Viernheim für diesen Zweck eingerichtet hat: IBAN DE30 5095 1469 0003 0040 10 bei der Sparkasse Starkenburg, Stichwort „Ukraine-Flüchtlinge“. Sämtliche Spendengelder werden an das Sonderkonto der Stadt Mława nach Polen weitergeleitet, sichert die Stadt Viernheim zu. red