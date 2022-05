Die beiden jungen Musikerinnen Laura Volk (Mezzosopran) und Fabienne Partsch (Harfe) laden am Samstag, 6. Mai, und am Sonntag, 7. Mai in Kooperation mit dem Amt für Kultur, Bildung und Soziales zu einem klassischen Liederabend mit spätromantischem und modernem Flair in die Viernheimer Kulturscheune ein. Im Zentrum des Konzerts steht die Nacht als ein Leitmotiv der Lyrik, das auch im Kunstlied

...