Lyrik aus dem Leben – für guten Zweck

„Denkfragmente“ und „Klangworte“ lautete die Überschrift einer Lyrik-Lesung in der Kulturscheune, zu der das Amt für Kultur und Bildung eingeladen hatte. Dabei zitierten Heinz Klee und Werner Holter Teile aus eigenen Gedichtbänden und regten die Zuhörer zum Nachdenken an. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von Armin Falb auf seiner Viola (Bratsche), einem langjährigen Musiker der Starkenburg Philharmoniker, mit Stücken der Komponistin Anne Lohse.

Horst Stephan freute sich bei seiner Begrüßung über das große Interesse an diesem lyrischen Abend, das auch Lokalmatador Heinz Klee zu verdanken ist. „Wir wollen Viernheimer mit Potenzial in vielen Bereichen fördern und in der Öffentlichkeit bekannt machen“, führte der Amtsleiter aus. Mit der Veranstaltung wurde das kulturelle Spektrum Viernheims nun auch auf literarischer Ebene verstärkt.

Heinz Klee hat fünf Jahre lang an dem Gedichtband „Denkfragmente – Lyrik aus dem Leben“ gearbeitet, den er bei dieser Lesung erstmals vorstellte. „Die Gedichte sollen den Leser oder Hörer zum Nachdenken anregen, zum Teil erheitern, irritieren, verärgern oder Zustimmung erfahren“, erklärte Klee im Vorfeld. „Dieser Geschichtsband ist etwa Höchstpersönliches und entzieht sich der Kommerzialisierung“, erklärte er. Den Reinerlös werde er zu gleichen Teilen dem Viernheimer Hospiz Schwester Paterna und der Kindernachsorgeklinik Tannheim spenden.

Mit dabei war sein langjähriger Weggefährte, der Jesuitenpater Werner Holter, der aus dem Gedichtband „Klangworte“ vorlas. Die Gedichte von Holter und weiteren Autorinnen und Autoren sind eher der leisen Art. Sie lassen eine starke Emotionalität spüren, auf die man sich gut einlassen kann. Holter arbeitete bereits als Schulseelsorger, Religionslehrer und Bildungsreferent, unter in Ludwigshafen. Von 2008 bis 2017 war er Pfarrer von Sankt Peter in Köln. Seit 2017 ist er als Mitarbeiter in der City-Seelsorge und im Josef-Bauer-Haus in Mannheim tätig.

