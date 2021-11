Viernheim. Fünf Jahre hat er an dem Gedichtband gearbeitet, nun will der Viernheimer und frühere Leiter der Friedrich-Fröbel-Schule, Heinz Klee nach mehreren historischen Veröffentlichungen seinen ersten Lyrikband „Denkfragmente – Lyrik aus dem Leben“ im Rahmen einer Lesung am Montag, den 8. November, um 19 Uhr in der KulturScheune der Öffentlichkeit vorstellen

Begleitet wird Klee dabei von seinem langjährigen Weggefährten und Jesuiten Pater Werner Holter SJ, der parallel aus seinem eigenen Gedichtband „Klangworte“ vorlesen wird. Musikalisch umrahmt wird die Lesung von Armin Falb auf seiner Viola (Bratsche), einem langjährigen Musiker der Starkenburg Philharmoniker.

Kulturelles Spektrum verstärken

Fachbereichsleiter Rúnar Emilsson freut sich gemeinsam mit Heinz Klee, mit der besonderen Lyrik-Veranstaltung das kulturelle Spektrum Viernheims in den Bereichen Musik, Kunst und Kultur nun auch auf literarischer Ebene zu verstärken. Heinz Klee wurde 1946 in seiner Heimatstadt Viernheim geboren. Er leitete fast 25 Jahre die Friedrich-Fröbel-Schule (Grund-, Haupt- und Realschule) in Viernheim.

Die Veranstaltung am Montag ist kostenfrei, um eine Spende zu Gunsten des Hospiz Schwester Paterna in Viernheim bzw. der Kindernachsorgeklinik Tannheim wird gebeten. Es ist keine vorherige Anmeldung erforderlich. Die Veranstaltung findet im Rahmen der 3G-Regel (geimpft, getestet oder genesen) statt. dir

