Viernheim. „Es ist doch klar: Fastnacht gibt’s auch im Corona-Jahr.“ Deshalb hat der Frauenchor auch nicht auf seine närrische Singstunde verzichtet. Die Sängerinnen trafen sich diesmal allerdings im virtuellen Raum, per Videokonferenz.

Viele Frauen saßen verkleidet vor ihrem Computer, mit Perücke und Hütchen, farbenfroh geschminkt oder einfach aktuell passend „maskiert“. Das gab gleich ein großes Hallo. Auch Dirigent Hans-Kaspar Scharf war mit dabei und eröffnete die Sitzung mit einer Schunkelrunde. Einige Sängerinnen hatten etwas für das lustige Programm vorbereitet, die zweite Vorsitzende Sigrid Haas kündigte als Moderatorin die Programmpunkte an.

Sigrid Haas als Schorle-Petzern

So erzählte Sylvia Kneer frei nach Wilhelm Busch „von bösen Viren, welche Sars und Covid hießen“. Gabriele Alter stellte die Moritat „Sabinchen war ein Frauenzimmer“ szenisch dar, wunderschön übertrieben. Aus Stuttgart war die „Hildegard“ (Katharina Haas) zugeschaltet und erzählte den Viernheimer Sangeskolleginnen: „De Blick in de Spiggl macht ma Sorje.“ Mit Hanteltraining, Botoxbehandlung und Kittelschürze in „Extra Slim“ versucht sie sich in Form zu bringen und präsentierte ihren besten Tipp: „Junge Männer, alter Wein, kann’s beste Anti-Aging sein.“

Sigrid Haas sang als „Schorle-Petzern“ über die Corona-Krise: „Hab’ im Winter dreimal den Rasen gemäht.“ Vizedirigentin Birgit Käser hatte ein besonderes Quiz vorbereitet: Bekannte Fastnachtslieder stellte sie mit Emoji-Bildchen dar, und die Sängerinnen mussten den Hit herausfinden. Eine Rose, ein Kalender und ein Baby standen für „Am Rosenmontag bin ich geboren“, auch „Tramps vun de Palz“ oder „Schnaps, das war sein letztes Wort“ wurden erkannt – und natürlich vom Chor angestimmt.

Höhepunkt der närrischen Singstunde war die Tombola. Die Lose dazu steckten in Berlinern, die die Sängerinnen vorbestellen und abholen konnten. Und keine Sängerin ging leer aus, es gab keine Nieten. Christina Martin, Rosi Wippel und Hanna Strubel hatten die witzigen Preise zusammenstellt. Da war das Gelächter an den Bildschirmen groß, als sich das „Essen für zwei“ als Tütensuppe oder Fertiggericht entpuppte und der „Weinabend“ als eine Zwiebel. Dirigent Hans-Kaspar Scharf freute sich über einen „Schnellkochtopf“, die Fünf-Minuten-Terrine. Hauptgewinn war ein „Dach über dem Kopf“, ein Regenschirm.

Als alle Lose verteilt waren, hatten Christina Martin und Rosi Wippel noch einen musikalischen Auftritt. Als „Ton und Tönchen“ sorgten sie für den Abschluss der närrischen Frauenchor-Singstunde, mit einem selbst getexteten Song über Corona: „Mä wolle net den Mut valiern, drum dun ma uns die Schnut maskieren. Bei Aldi und in der Bahn, sagt Spahn, Maske misse soi – Ahoi!“ su