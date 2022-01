Lukas Gröning mit erfolgreichem Saisonstart

Viernheim. Der hessische Leichtathletiknachwuchs der Altersklasse U20 hat sich bei den Hallenmeisterschaften in Hanau getroffen. Unter den 205 Teilnehmern war auch Lukas Gröning vom Turnverein Viernheim, der für drei Disziplinen gemeldet hatte und dabei eine gute Frühform zeigte. So schaffte er über die 200 Meter mit 23,61 Sekunden eine persönliche Bestleistung.

Den Auftakt machten allerdings die Sprints über 60 Meter. Hier verfehlte Lukas Gröning im Vorlauf in 7,31 Sekunden und Platz sieben knapp den Einzug ins Finale. Im B-Lauf war er mit 7,29 Sekunden einen Wimpernschlag schneller und wurde Zweiter. Über die 200 Meter war der Viernheimer gleich im ersten von insgesamt fünf Zeitläufen am Start und ging nach 23,61 Sekunden als Sieger über die Ziellinie. Seine neue Bestmarkte reichte letztendlich für Rang fünf. Nicht ganz so gut lief es dann allerdings im Weitsprung, wo er deutlich hinter seinen Möglichkeiten blieb. Die gemessenen 5,41 Meter bedeuteten den neunten und letzten Platz. JR