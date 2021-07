Luftfilter fürs Schrey-Haus

Viernheim. Jedes Jahr macht die Spendenflasche die Runde: In allen Kursen und Gruppen wird vor Weihnachten gesammelt, das ist seit über 25 Jahren Tradition in der TSV-Amicitia-Turnabteilung. Die Sammelaktion zum Jahresende 2019 brachte den stolzen Betrag von 700 Euro ein – nur konnte das Geld Corona-bedingt bislang nicht an den Spendenempfänger übergeben werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das haben die Turner jetzt nachgeholt und unterstützen mit dem gesammelten Weihnachtsgeld die Viernheimer Lebenshilfe. Die kommissarische Abteilungsleiterin Miriam Marhöfer, Kassenwart Wilfried Münch und Übungsleiterin Traudl Metzner hatten Robert Miltner einen großen Spendenscheck mitgebracht.

Verwendungszweck geklärt

Der Vorsitzende der Lebenshilfe erzählte den TSV-Turnern gleich, wofür die Spende verwendet wird: „Wir planen, die einzelnen Stockwerke im Johannes-Schrey-Haus mit Luftreinigungsfiltern auszustatten.“ Das komme den Bewohnern besonders auch nach der Corona-Pandemie zugute.

Die Arbeit der Lebenshilfe läuft gerade langsam wieder an, nachdem auch die Bewohner in den Einrichtungen wieder weitgehend ihrem gewohnten Alltag nachgehen können. Ähnlich ergeht es der Turnabteilung des TSV Amicitia, die seit Kurzem wieder ihr Sportprogramm anbieten kann. „In den Lockdown-Monaten haben die Übungsleiter tolle Onlineangebote vorbereitet“, lobt Miriam Marhöfer ihr engagiertes Team, das gern noch vergrößert werden kann: „Aktuell suchen wir noch nach Trainern und Betreuern für den Kinderbereich.“ su

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2