Lützelsachsen 2 zu Gast im Waldstadion

Viernheim. Für die Fußballer des TSV Amicitia 2 endet am Sonntag (14 Uhr) die Wintervorbereitung, denn in der Mannheimer Kreisklasse A2 stehen die ersten Punktspiele des neuen Jahres an. Zum Start in die Rückrunde kommt die TSG Lützelsachsen 2 ins Viernheimer Waldstadion. Dabei wollen die Blaugrünen einen Sieg feiern und an den erfolgreichen Rundenstart durch das 2:2-Unentschieden im Hinspiel anknüpfen.

Lokalrivale SG Viernheim ist spielfrei, denn die Partie in Schriesheim wurde auf den 31. März verlegt. Die Orangenen können aber am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr) im Wiederholungsspiel bei der SG Hohensachsen Punkte für den Klassenerhalt sammeln.

Für die Reserve des TSV Amicitia sind die Testspiele nicht sonderlich gut gelaufen, denn selbst gegen unterklassige Gegner setzte es Niederlagen. Dem Trainergespann Tobias Kleiner und Markus Mandel wird es deshalb schwerfallen, die richtige Startelf ins Rennen zu schicken. Beibt zu hoffen, dass die eine oder andere Verstärkung aus dem Kader der ersten Mannschaft kommt, denn das Kreisligateam ist am Sonntag spielfrei. Im Hinspiel konnte noch ein Punktgewinn gefeiert werden.

Mit 14 Zählern aus 15 Spielen stehen die Südhessen auf Platz elf, sind allerdings beruhigende sieben Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt. Die Bergsträßeren war bisher nicht wesentlich erfolgreicher, nehmen mit 15 Punkten den zehnten Rang ein. Der TSV Amicitia könnte mit einem Heimsieg also den Kontrahenten überholen. JR