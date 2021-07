Ludwig Becher springt in die Bresche

Viernheim. Der Skiclub Viernheim hat fast 500 Mitglieder. Obwohl die amtierende Vorsitzende Karin Rein schon vor längerer Zeit mitgeteilt hatte, dass sie bei der nächsten Jahreshauptversammlung nicht mehr kandidieren würde, konnte aus der Mitgliedschaft zunächst kein neuer Vorsitzender gefunden werden. Nach einem energischen Appell eines Mitglieds wurde eine Lösung gefunden: Der frühere Vorsitzende Ludwig Becher, der auch die Bayerischen Abende organisiert, erklärte sich bereit, den Vorsitz für zwei Jahre zu übernehmen. Bis dahin müsse eine stabile Vorstandschaft gefunden und eine Geschäftsstelle eingerichtet werden, um den Vorsitzenden zu entlasten.

Die Jahreshauptversammlung im Skistadel wurde unter Beachtung der Corona-Schutzmaßnahmen durchgeführt. Es war die erste Jahreshauptversammlung nach dem Ausfall in den Jahren 2019 und 2020. Auf diese Jahre hielt die nun scheidende Vorsitzende Karin Rein Rückschau. Schon die Gedenkminute an die in dieser Zeit verstorbenen Mitglieder war eine Erinnerung an mehrere verdienstvolle Freunde.

Dass diesmal besonders viele Mitglieder für 25-jährige, 40-jährige und 50-jährige Mitgliedschaft geehrt werden konnten, war ein Zeichen von langjähriger Treue zum Verein. Die Auflagen der Corona- Pandemie brachten das Vereinsleben nahezu zum Erliegen. Da Sport in Hallen nicht mehr möglich war, entwickelten die Abteilungen Möglichkeiten für Sport im Freien

Die Beiträge der Beiräte Mathias Brehm, Wolfgang Jäger, Georg Broos, Ursula Achilles, Willi Hannemann und Horst Issing waren eine wertvolle Hilfe für die weitere Entwicklung des Vereins. Nach langer Pause kann nun der Skistadel wieder vermietet werden.

Die von den beiden Schatzmeistern Stefan Haas und Kai Jaenicke vorgestellten Jahreshaushaltspläne sind eine gute Voraussetzung für die Aktivitäten in der Zukunft. Das ging auch aus dem Bericht des Kassenprüfers Bruno Kirchner hervor, wonach der Gesamtvorstand einstimmig entlastet wurde.

Danach folgten die Neuwahlen: Wie Ludwig Becher als Vorsitzender so wurden auch alle weiteren Vorstandsmitglieder einstimmig gewählt. Zweiter Vorsitzender ist Jens Englert, erster Schatzmeister Stefan Haas und zweiter Schatzmeister Kai Jaenicke. Schriftführer ist Joachim Franke. Die Mitgliederverwaltung übernimmt Horst Issing. Als Lehrwart agiert Jems Englert, als Sportwarte Mathias Brehm, Willi Hannemann, Anna Rein und Andreas Lappe. Das Stadl-Team bilden Ursula Achilles, Georg Broos und Karl Ott.

Bei ihrer Verabschiedung wurde der scheidenden Vorsitzenden für ihr großes Engagement gedankt und dem neuen Vorsitzenden viel Unterstützung zugesagt. H.T.