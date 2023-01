Luca Kohl gewinnt über die Minimeile

Viernheim. Bei frühlingshaften Temperaturen hat am vergangenen Samstag der traditionsreiche Heddesheimer Silvesterlauf stattgefunden. Unter den knapp 1000 Startern waren auch drei Leichtathleten des TSV Amicitia Viernheim 1906/09.

Nach leichten Verzögerungen aufgrund zahlreicher Nachmeldungen fiel um 10.50 Uhr der Startschuss für Luca Kohl und Jannis Schmidt über die Minimeile. Kohl konnte sich über die 4,4 Kilometer von Beginn an im vorderen Feld behaupten und kam nach 16:32 Minuten als bester Athlet der männlichen Jugend U16 ins Ziel. Zweiter in dieser Wertung wurde Felix Bugert, der der Triathlonabteilung des TSV Amicitia angehört.

Neben dem Sieg in seiner Altersklasse belegte Kohl in der Gesamtwertung aller 110 Minimeilen-Starter den fünften Platz. Auch Teamkollege Schmidt beendete das Jahr mit einer ansehnlichen Leistung. In 18:11 Minuten sicherte er sich Rang fünf in der männlichen Jugend U18. Seine Zeit bedeutete zudem den 12. Platz in Gesamtklassement der Minimeile.

Angesichts des überschaubaren Trainingsumfangs waren die mitgereisten Trainer mit den Leistungen zufrieden. Sie wissen aber auch, dass bis zu den wichtigen Wettkämpfen noch viel Arbeit bevorsteht.

Auf der Heddesheimer Meile trat Ryszard Lehnert für die Viernheimer Leichtathleten an. Die 7,7 Kilometer lange Strecke um den Badesee absol-vierte der 54-Jährige in 37:59 Minu-ten. In der Altersklasse M50 kam Lehnert auf Rang 42 und zeigte sich nach dem Lauf nicht zufrieden. Den Gesamtsieg der Männerwertung sicherte sich in 25:57 Minuten Philipp Rhein vor dem Viernheimer Triathleten Steffen Kundel (25:00 Min) und David Taylor (25:27 Min). cm