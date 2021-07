Löwen-Cup als Maßstab

Viernheim. Die Handballherren des TSV Amicitia testen ihre Form an diesem Wochenende beim Löwen-Cup der SG Heddesheim. Das Vorbereitungsturnier bietet den Viernheimern vor allem die Möglichkeit, Handball unter Wettkampfbedingungen zu spielen.

Denn der TSV Amicitia geht ohne große Erwartungen in das Turnier. In ihrer Vorrundengruppe sind die Handballer klarer Außenseiter, der Badenligist hat es gleich mit drei Drittligisten zu tun. „Die Dritte Liga startet schon in vier Wochen in die neue Saison. Wir beginnen erst in zehn Wochen“, stellt Trainer Christian Müller den unterschiedlichen Stand der Vorbereitung gegenüber. Er will das Turnier in der Nordbadenhalle aber nutzen, um die bisher im Training erarbeiteten Inhalte umzusetzen.

Erste Gelegenheit ist am Freitag, 30. Juli, um 19.25 Uhr. Da treffen die Viernheimer auf die HG Oftersheim/Schwetzingen. Am Samstag, 31. Juli, geht es um 17.45 Uhr gegen die „Falken“ der HSG Bieberau/Modau. Das letzte Gruppenspiel gegen die SG Friesenheim-Hochdorf findet am Sonntag, 1. August, um 11.55 Uhr statt. In der zweiten Gruppe stehen sich Gastgeber SG Heddesheim aus der Badenliga, der Oberligist TSV Birkenau, der TV Großsachsen und die TSG Hassloch (3. Liga) gegenüber. Die Endspiele – die Gruppensieger ziehen direkt ins Finale ein, die Gruppenzweiten bestreiten das Spiel um Platz drei – steigen ab 16.15 Uhr.

Für den Löwen-Cup hat die SG Heddesheim ein umfangreiches Hygienekonzept erstellt, das höchstmögliche Sicherheit bei möglichst geringer Beeinträchtigung bieten soll. Zuschauer sind erlaubt, allerdings muss ein Negativnachweis erbracht werden. Zutritt ist nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete möglich. Ein Testzentrum ist direkt vor der Halle aufgebaut. Alle Zuschauer werden zur Kontaktnachverfolgung erfasst, entweder per App oder handschriftlich. In der Halle herrscht dauerhafte Maskenpflicht, auch am Sitzplatz. Dafür können die Sitzplätze frei gewählt werden. su

Info: Nähere Infos auf sgheddesheim.com/loewen-cup