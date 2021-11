Loblied auf das Viernheimer Bier

Viernheim. „In Verne gibt’s ne Brauerei“: Beim Auftritt der Good Old Boys im Hannesbräu wurde sogar eine Strophe extra für den Hausherren gespielt. Zur Melodie des 40 Jahre alten Klassikers „Skandal im Sperrbezirk“ der Spider Murphy Gang hat die Viernheimer Formation einen eigenen Text geschrieben. Dabei wurde nicht nur das Münchner Hofbräuhaus, sondern auch die Vernemer Brauerei mit ihren Sorten Buuh, Meehdsche und Helles besungen. Da stimmten die Gäste im gut beheizten Salon des Betriebes beim Refrain gleich lautstark mit ein.

Kontrolle des Ordnungsamts

Deshalb strahlte auch Brauereichef Uwe Kleinhans, auch wenn er eher auf rockige Töne steht. „Das war natürlich eine tolle Idee von den Jungs. Überhaupt war die Veranstaltung wieder gelungen. Sogar die Mitarbeiter des Ordnungsamts, die zu einer Kontrolle vorbeigeschaut haben, hatten nichts zu beanstanden. Ich finde es auch durchaus wünschenswert, dass man die Einhaltung der Vorgaben überwacht. Bei uns galt wieder die 2G-Regel, also geimpft oder genesen.“ Den größten Anteil an einem unterhaltsamen und kurzweiligen Abend hatten natürlich die Good Old Boys, die mit ihren Stücken einmal mehr voll in die Kiste der Musikgeschichte gegriffen haben. Die nicht mehr ganz so jungen Jungs aus der Brundtlandstadt boten handgemachten Blues, Rock, Country, Schlager und Swing aus den vergangenen Jahrzehnten, wobei gerade bei den deutschen Stücken wie „Johnny Walker“ von Marius Müller-Westernhagen oder eben der Rosi im Sperrbezirk lauthals mitgesungen wurde.

Stefan Thomas (Drums), Holger „Hoschek“ Helfrich (Bass, Gesang), Stefan Reinhardt (Gitarre), Thomas Lantz (Keyboard, Gitarre, Trompete) und Tobias Bugert (Gitarre) fanden stets den richtigen Ton bei Oldies wie „Looking Out My Back Door“ von Creedence Clearwater Revival, „Rawhide“ von den Blues Brothers, „Bobby Brown“ von Frank Zappa, „Fare, Fare Away“ von Slade, „Crazy Little Thing Called Love“ von Queen, „Beds Are Burning“ von Midnight Oil oder „Long Train Running“ von den Doobie Brothers. JR