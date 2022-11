Literarische Kostproben

Viernheim. Am Sonntag, 6. November, findet in der Kulturscheune eine Autorenlesung statt. Präsentiert wird diese von der Viernheimer Autorengruppe Vernes Federn, die sich unter dem Motto „ Viernheim schreibt Geschichten“ zusammengeschlossen hat. Es wird eine bunte Mischung aus Märchen, Humor und Fantasy zu hören sein, heißt es in der Ankündigung.

Die Viernheimer Autorin Odine Raven wird aus ihrem Werk „Dornröschen spinnt!“ lesen. Vik Kutter präsentiert ihren Teil aus der Anthologie „Geschichten aus dem Alexandria Inn“. Katja Rocker hat für die Sammlung „Hereinspaziert“ ebenfalls eine Geschichte geschrieben. Andreas Prodehl aus Viernheim gibt eine Kostprobe aus „Neckarstadt Sinfonie“. Und der Viernheimer Christian Metzger wird seine Erzählung vorlesen, die er für die Anthologie „Schwertgesang und Zauberschatten“ geschrieben hat.

Odine Raven und Vernes Federn laden zu einer Lesung ein. © Sandra Usler

Beginn der Lesung ist um 14 Uhr, der Eintritt ist frei. Die musikalische Begleitung übernimmt die Band Quest 42. Es gibt Kaffee, Kuchen und Getränke, der Erlös geht an den Vogelpark Viernheim. su