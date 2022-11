Lions Quest fördert gesundes Selbstvertrauen

Viernheim. „Viel Erfolg und zugleich Entspannung“, wünschte Lions-Präsident Markus Eichler zwölf jungen Lehrerinnen und Lehrern der Albertus-Magnus-Schule (AMS), der Alexander-von-Humboldt-Schule (AvH), der Friedrich-Fröbel-Schule (FFS) Viernheim und der Martin-Buber-Schule Heppenheim beim ersten Lions-Quest-Seminar nach der Corona-Zeit, die solche Präsenzveranstaltungen kaum zuließ.

Das Seminar fand in den Räumlichkeiten und im Pfarrgarten der Viernheimer Auferstehungsgemeinde statt. Die Organisation und Betreuung lag in den Händen von Lionsfreund Karlheinz Herrmann. Der Lions Club Viernheim und die Lions Organisation insgesamt unterstützten Lions Quest, da Nutzen und Erfolg sowohl für Schüler als auch für Lehrkräfte evaluiert und nachgewiesen sei, heißt es in einer Mitteilung.

Das Präventionsprogramm Lions Quest „Erwachsen werden“ wurde nach Angaben der Lions an allen weiterführenden Schulen bereits vor Jahren eingeführt und gehört nun zu deren Schulprofil. Die Schulleitungen unterstützen die Weiterbildung durch Klassenlehrerstunden und Projekttage. Im Kreis Bergstraße wurden in den vergangenen 20 Jahren in 28 Seminaren mehr als 600 Lehrer erreicht, davon rund 100 Pädagogen aus Viernheim.

Übungen in Rollenspielen

Beim jetzigen dreitägigen Seminar führte Trainer Kurt Schiffler die Teilnehmer in das Programm ein. Lions Quest fördert die Entwicklung eines gesunden Selbstvertrauens und Selbstwertgefühls der Schüler. Die Wahrnehmung und Auseinandersetzung mit Gefühlen, die Beziehungsfähigkeit und kritisches Denken werden in Rollenspielen geübt. Die Teilnehmer lernten bei der Tagung in Viernheim Strategien zur Konfliktlösung kennen und zeigten in Präsentationen, wie sie das Engagement und die Bereitschaft der Schüler, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen, steigern können. Während des Seminars entwickelte sich unter den jungen Lehrkräften eine echte Gemeinschaft, in der die gestellten Aufgaben gemeistert werden konnten.

In Zweierteams wurden folgende Themen erarbeitet und präsentiert: gute Gemeinschaft (Klassenregeln), gesundes Selbstvertrauen (Hocker des Selbstvertrauens), vielfältige Gefühle (kühler Kopf bei Stress), wichtige Mitmenschen (Freundschaft; mein Zuhause), klärende Kommunikation (konstruktive Konfliktlösung) und kluge Entscheidung (Werte beeinflussen Entscheidungen). red