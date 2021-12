Lions Club hilft im Flutgebiet

Bei Katastrophen sind Menschen auf Zuspruch und Hilfe angewiesen. Aus der gesamten Republik kommen seit Monaten tatkräftige Helfer und Spender in das von der Jahrhundertflut zerstörte Ahrtal, unter anderem auch aus Südhessen. So war nun am Wochenende des vierten Advents eine Delegation des Lions Clubs Viernheim im Flutgebiet und überbrachte eine finanzielle Hilfe von 12 500 Euro. Vorgesehen ist das Geld für fünf von der Flutkatastrophe betroffene Familien.

„Es war uns wichtig, Hilfe dort anzubieten, wo die Not besonders groß ist. Wer um seine vier Wände fürchten muss, erlebt große Unsicherheit“, sagt Gregor Disson, Sprecher des Viernheimer Lions Clubs. Der ortsansässige Lions Club Cochem, der die Aktion gemeinsam mit den Viernheimern koordiniert hatte, stockte nach Dissons Angaben die gespendete Summe aus Südhessen auf, so dass insgesamt über 15 000 Euro für die Menschen bereitstehen – also 3000 Euro pro Familie. Das Geld sei vor allem dazu gedacht, Schäden an den zerstörten Häusern anzugehen. Und das ist bitter nötig, wie es der Präsident des Viernheimer Lion Clubs, Peter Bläß, schildert. „Im Erdgeschoß dieser Häuser wohnt niemand mehr“, heißt es von dem Bauingenieur, der nun die zerstörten Dörfer an der Ahr besichtigt hat.

Beim schlimmsten Hochwasser in der Geschichte von Rheinland-Pfalz verloren Mitte Juli mehr als 130 Menschen ihr Leben. Die Sturzflut nach dem extremen Starkregen beschädigte oder zerstörte Tausende Häuser und zahlreiche Straßen.

Wohnhäuser und Läden zerstört

„Noch immer säumen Reste der von der Jahrhundertflut zerstörten Brücken und Bahntrassen den Straßenrand. Die bereits geschmückten Weihnachtsbäume stehen vor den Häusern. Dazwischen der eine oder andere Glühweinstand“, gibt Disson seine Eindrücke wieder.

Unterstützt werden nun Katrin und Johannes Kastenholz sowie ihren beiden Kinder mit dem Geld von beiden Lions Clubs. Ihr Wohngebäude in der Gemeinde Dernau wurde komplett zerstört. Auch das Haus der Familie Blauhut, die nun ebenfalls mit einer Spende von 3000 Euro bedacht wurde, ist am 14. Juli von den Wassermassen schwer beschädigt worden. Keller- und Erdgeschoß waren innerhalb kürzester Zeit geflutet. Die Familie besteht aus dem Ehepaar und zwei Kindern. Eine entsprechende Versicherung gab es nicht, das Ufer der Ahr liegt etwa 500 Meter vom Haus entfernt. „Bis zum Tag der Flut konnte niemand mit so einer Katastrophe rechnen“, gibt Gregor Disson zu bedenken. Immerhin, als gelernter Metallbauer konnte Familienvater Blauhut von Anfang an selbst bei der Renovierung des Hauses helfen.

Eine wichtige Rolle beim Wiederaufbau spiele der engagierte Wirt Markus Bell. Dessen Restaurant in der Fußgängerzone von Ahrweiler wurde ebenfalls schwer von den Fluten getroffen. Noch immer laufen die Bautrockner im Erdgeschoß, wie es vom Viernheimer Lions Club heißt. Bell sei zudem federführend an Plänen beteiligt, die einen qualitativ hochwertigen Einzelhandel in der Fußgängerzone vorsehen. Floristin Doreen Pantenburg mit ihren beiden Kindern und Wohnausstatterin Ruth Lehnen haben ihre Wohn- und Geschäftsimmobilie verloren und wollen an alter Stelle einen Neustart wagen. Ebenso werden Kerstin Schallow und ihre beiden Kinder aus Walporzheim, einem Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler, finanziell unterstützt. Ihr Haus ist so stark zerstört, dass die Familie dort noch nicht wohnen kann. „Geld ist natürlich ein Problem. Aber nicht das einzige“, sagt Disson. So sei es im Moment im Ahrtal nicht einfach, Handwerker zu beauftragen. „Die haben leider oftmals selbst alles verloren“, fügt der Jurist hinzu.