Viernheim. Das 31. Lindenfest der CDU findet am Sonntag, 24. Juli, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr statt. Für kühle Getränke und Speisen wird bei diesem Fest in bewährter Weise bestens gesorgt sein.

Neben gefülltem Kammbraten und Bratwurst – sei es mit oder ohne Kartoffelsalat – werden besondere Spezialitäten angeboten: So wird das bewährte Bäckerteam Pizza sowie Flammkuchen mit Crème fraîche frisch zubereiten und diese Köstlichkeiten wie auch das beliebte Spezialbrot im bereits mehrere Tage vorgeheizten Backofen des Museums backen.

Am Nachmittag stehen dann traditionell Kaffee und Kuchen im Mittelpunkt. Für das Kuchenbuffet werden Kuchenspenden entgegengenommen und können am Veranstaltungstag ab 10 Uhr im Museumsgarten abgegeben werden.

Seit vielen Jahren ist das traditionelle Lindenfest des CDU-Stadtverbandes im Garten des Heimatmuseums der Stadt Viernheim am Berliner Ring fester Bestandteil im Jahresprogramm der Viernheimer Vereine. Das Familienfest wurde durch die Frauen-Union ins Leben gerufen. Seit einigen Jahren steht die Veranstaltung unter der Regie des CDU-Stadtverbands. red