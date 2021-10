Lilly Böh vertritt Viernheimer erfolgreich

Viernheim. Der Stemm- und Ringclub (SRC) muss sich um den Nachwuchs keine großen Sorgen machen. Immer wieder sind Viernheimer Ringertalente bei Titelkämpfen auf Landes- und Bundesebene vertreten und oft auch erfolgreich. Vor wenigen Tagen feierte Lilly Böh bei den deutschen Meisterschaften der weiblichen A- und B-Jugend in Ückerath ihr Debüt. Am Ende sprang in der Gewichtsklasse bis 47 Kilogramm der siebte Platz für sie heraus.

Für die 13-Jährige war der Auftritt in der nationalen Spitze eine besondere Herausforderung, denn ihr Vater und Trainer des Landesverbandes Nordbaden und des SRC Viernheim, Michael Böh, konnte diesmal nicht dabei sein. Er war bei den Weltmeisterschaften in Norwegen unterwegs. Lilly Böh wurde vom nordbadischen Landestrainer Günther Laier und Laura Schmitt, mehrmalige deutsche Meisterin, betreut. Da auch keine Zuschauer zugelassen waren, mussten die Sportlerinnen komplett ohne familiäre Unterstützung auskommen. In ihren ersten beiden Kämpfen musste die Viernheimerin noch reichlich Lehrgeld bezahlen, unterlag Angelina Vogt (Weilimdorf) und Lena-Sophie Burtsche (SC Korb) jeweils auf Schulter. In ihrem dritten Kampf zog Lilly Böh dann alle Register ihres Repertoires und stellte ihr Talent unter Beweis. Mit einer nicht nur starken, sondern auch überzeugenden Leistung schickte sie Kimberly Seifert (AC Werdau) frühzeitig von der Matte. Nach einer Rekordzeit von 37 Sekunden vermeldete Kampfrichter Phillip Köhler den Schultersieg von Lilly Böh. JR