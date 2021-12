Lieder unter der Linde

Viernheim. Das Lagerfeuer brennt im Garten des Museums, die über 100 Jahre alte Linde ist mit funkelnden Lichtern geschmückt. Das Klavier spielt leise die Melodie von „Macht hoch die Tür“. Im Rahmen der „lebendigen Adventszeit“ in Viernheim war zum gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern in den Museumsgarten eingeladen worden.

Gesangsstudentin Leony Gräfe, die verschiedene Chöre in der Region leitet, hatte die Noten und Texte von vielen gängigen Advents- und Weihnachtslieder vorbereitet. „Ich habe solche Adventssingen als Organistin in Kirchengemeinden organisiert“, erzählte die junge Sängerin, dass sie sich dann auch ein offenes Singen in der Vorweihnachtszeit im schönen Ambiente des Museumsgartens vorstellen konnte.

Leony Gräfe leitete das Adventssingen im Museumsgarten. © Sandra Usler

Leider fanden sich am Freitagnachmittag kaum Mitsänger im Museum ein zu der musikalischen Stunde, die etwas für Besinnlichkeit sorgen und auf Weihnachten einstimmen sollte. Leony Gräfe sang und spielte Adventslieder wie „Wir sagen euch an den lieben Advent“, das Lied „Lasst uns froh und munter sein“ über den Heiligen Nikolaus, aber auch klassische Weihnachtslieder wie „Alle Jahre wieder“ oder „O du fröhliche“. Zwischen den Musikstücken erzählte Leony Gräfe, wie sich das Weihnachtsfest im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat. Sie berichtete, dass die westliche Kirche den 25. Dezember festgelegte und die Ostkirche das Weihnachtsfest am 6. Januar feiert. su