Letztes Quäntchen fehlt

Viernheim. Der Favorit hat sich durchgesetzt: Die Viernheimer Fußballerinnen haben gegen den Hegauer FV mit 0:2 verloren. Für den TSV Amicitia war das zwar die erste Saisonniederlage, in der Oberliga-Saison ist man aber nun seit vier Partien ohne Sieg.

„Wir haben uns wacker geschlagen, stehen aber am Ende mit leeren Händen da“, war Viernheims Trainer Patrick Kloskalla mit dem Spiel seiner Mannschaft eigentlich ganz zufrieden. Immerhin mussten mehrere Spielerinnen ersetzt und die Aufstellung erneut geändert werden. Das 1:0 für Hegau fiel aus dem Getümmel im Viernheimer Strafraum. Freund und Feind stocherten nach dem Ball und Torhüterin Celine Danisch bekam ihn schließlich zu fassen. Die Spielerinnen und schon gar nicht die Zuschauer konnten klar erkennen, ob der Ball in der Situation mit vollem Umfang hinter der Linie war. Schiedsrichter David Schiffmacher war sich aber sicher und zeigte Tor für Hegau an.

Nur wenige Minuten später erhöhten die Gäste. Den Schuss von Gina Röhm, die aus abseitsverdächtiger Position losgelaufen war, konnte Danisch nur abblocken. Das Leder landete wieder direkt vor den Füßen der Gegnerin, die nur zum 0:2 einschieben musste. „Da hätten wir besser verteidigen können“, ärgerte sich Kloskalla. Denn mit dem Vorsprung im Rücken konnte Hegau die Partie im zweiten Durchgang verwalten.

Die Offensivbemühungen des TSV Amicitia wurden aber mitunter mehr als unsanft gestoppt. Während Audrey Mas schon nach dem ersten Durchgang angeschlagen in der Kabine bleiben musste, erwischte es Pauline Kloskalla nach einer knappen Stunde. Nach dem rüden Foul, für das es auch die gelbe Karte gab, konnte die Viernheimer Mittelfeldspielerin nicht mehr weiterspielen. Auch Kapitänin Laura Schell bekam einen üblen Tritt ab, biss aber die Zähne zusammen und hielt bis zum Abpfiff durch.

Trotz der Wechsel versuchte der TSV Amicitia im Spiel zu bleiben und erspielte sich – in der Schlussphase sogar in Überzahl nach einer gelb-roten Karte für Hegau – auch gute Chancen auf den Anschluss.

Da fehlte das letzte Quäntchen, wie auch der Coach bemerkte: „Mit ein bisschen mehr Cleverness in den entscheidenden Situationen hätten wir sogar etwas holen können gegen einen der Topfavoriten auf den Regionalliga-Aufstieg.“

TSV Amicitia: Celine Danisch, Pauline Kloskalla (58. Valeria Mangione), Rebecca Smith (60. Svenja Lüger), Laura Riedel, Denise Stricklan, Pia Kielmann, Audrey Mas (46. Annike Müller), Lorena Daub, Anna Becker, Luisa Weber, Laura Schell.