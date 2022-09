Letztes Ligarennen

Viernheim. In Hannover endet am Wochenende die Saison in der 1. Triathlon-Bundesliga. Die erste Damen-Mannschaft will dabei Platz fünf verteidigen und damit die erfolgreichste Saison in der höchsten Liga untermauern.

Rebecca Bierbrauer geht für den TSV Amicitia ins Saisonfinale. © DTU/Petko Beier

Teamchef Peter Grüber kann zum Saisonfinale am Samstag, 3. September, personell nicht aus dem Vollen schöpfen: Kathrin Halter wird ihr lang geplantes Mitteldistanz-Rennen in Frankreich absolvieren. Nadine Klive ist inzwischen zu ihrem Studienaufenthalt in die USA gereist. Die beiden Schweizerinnen Livia Wespe und Leana Bissig fliegen nach Brasilien, um bei der Universitäts-WM an den Start zu gehen.

Mit Ursula Trützschler, Lena Götzenberger, Lea Cagol und Rebecca Bierbrauer tritt aber dennoch ein starkes Team für den TSV Amicitia an. „Und so sind wir zuversichtlich, unseren fünften Platz zu verteidigen“, bleibt Grüber realistisch, obwohl seine Mannschaft sogar noch theoretische Chancen auf Rang drei hat.

Die Rennen in Hannover werden in einem neuen Format, im 2x2-Staffelformat, ausgetragen. Jeweils zwei Triathletinnen eines Vereins gehen gemeinsam auf die Strecke. Zusammen müssen sie 400 Meter Schwimmen, elf Kilometer Radfahren und 2,6 Kilometer Laufen absolvieren, mindestens eines der beiden Pärchen muss gemeinsam das Ziel erreichen.

Ursula Trützschler und Lena Götzenberger bilden das erste Duo. Beide haben die Nachwirkungen von Nürnberg – dort war offenbar das Wasser im See verunreinigt, so dass zahlreiche Athletinnen Hautausschläge und Magen-Darm-Probleme bekamen – überwunden. Lea Cagol und Rebecca Bierbrauer gehen als Duo 2 auf die Strecke.

„Es wird spannend, wem das neue Format am besten in die Karten spielt“, ist Peter Grüber gespannt auf das letzte Rennen, bei dem sich die deutsche Meisterschaft entscheidet. An der Spitze gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem EJOT Team TV Buschhütten und Triathlon Potsdam. Um Platz drei kämpfen Köln (64 Punkte) und Witten (63 Punkte), die Viernheimerinnen haben mit 60 Punkten noch Außenseiterchancen auf einen Platz auf dem Treppchen.

Der Start in Hannover erfolgt am Samstag um 15.15 Uhr. Das Rennen ist auf dem YouTube-Kanal der 1. Triathlon-Bundesliga live zu verfolgen. su