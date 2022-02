Letzter Test für Kreisligisten

Viernheim. Fußball-Kreisligist TSV Amicitia hat fürs Wochenende noch einen Testspielgegner gefunden. Die Blaugrünen spielen am Samstag (11.30 Uhr) beim Bergsträßer Kreisoberligisten SG Unter-Abtsteinach, dem neuen Club von Brandon Wiley. Die anderen Vereine der Mannheimer Kreisliga steigen am Sonntag wieder in den Punktspielbetrieb ein, während die Partie der Blaugrünen gegen den FV Leutershausen auf den 23. März verlegt wurde. Aus Viernheimer Sicht ist das Spiel des Tabellenzweiten Rot-Weiß Rheinau und der Vierten Spvgg. Wallstadt von besonderem Interesse.

Die Vorbereitung des Teams der Trainer Patrick Marschlich und Timo Endres verlief nicht immer positiv, aber meist torreich. Überraschend dabei die Abwehrschwäche, nachdem man in der laufenden Saison mit erst 13 Gegentreffern über die beste Defensive verfügt. Hier gilt es die Hebel anzusetzen. Mit Wiley hat man zwar den erfolgreichsten Torschützen verloren, kann aber wieder auf Stürmer Daniel Schmitt zurückgreifen. Gleiches gilt für Flügelflitzer Paul Ewen, der nach monatelanger Verletzungspause wieder ins Geschehen eingreifen kann.

Mit der SG Unter-Abtsteinach wartet am Samstag ein Gegner auf Augenhöhe, der in seiner Spielklasse mit 28 Punkten den sechsten Platz belegt. Der Abstand zum Spitzenreiter Tvgg. Lorsch (45) ist allerdings gewaltig, der Vorsprung auf die Abstiegsplätze aber auch. Bei den Hausherren sind mit Fatbardh Belulaj und Liron Bunyaku noch zwei weitere Ex-Viernheimer aktiv. Christoph Jüllich und Nils Makan haben schon höherklassig gespielt und sind in Mannheimer Fußballkreisen bekannte Namen. JR

