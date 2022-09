Letzte Plätze für Baby-Kiss

Viernheim. Ab 20. und 21. September startet die Kindersportschule des TV 1893 Viernheim ihr Sportangebot für Kinder. Die KiSS fördert mit dem Konzept des DTB „Babys in Bewegung“ die Entwicklung der Kinder von 3-12 Monaten. Die drei Kurse sind unterteilt in BiB 1 (3-5 Monate), BiB 2 (6-8 Monate), BiB 3 (9-12 Monate). Acht Termine sind pro Baby-KiSS-Kurs angesetzt. Sowohl Nichtmitglieder als auch Mitglieder des TV 1893 Viernheim können den Kurs buchen.

Babys erobern über Bewegung und Sinneswahrnehmungen die Welt und sind von Anfang an aktiv, neugierig und lernfähig. Die Babys in den einzelnen Entwicklungsphasen zu begleiten und sie so zu unterstützen, ist das Ziel des Kurses „Babys in Bewegung – mit allen Sinnen“.

„Babys in Bewegung“(BiB) ist ein zertifiziertes Programm des Deutschen Turnerbundes für Babys im Alter von drei bis zwölf Monaten. Über Sinnes- und Bewegungsanregungen werden sowohl die psychosoziale, sowie auch die geistige Entwicklung gefördert und der Start in ein aktives Leben ermöglicht. Tragen, Greifen, Tasten, Fühlen, Strampeln, Drehen und Streichelmassagen – dies und vieles mehr sind die Inhalte des Programmes.Weitere Informationen zu den Terminen, Preisen und Anmeldung gibt es auf der Homepage unter www.tvviernheim.de/sportarten/kiss, Instagram: kiss_viernheim oder per Mail an kiss@tvviernheim.de. red