Lesung mit Katja Linke

Viernheim. Aus ihrem Buch „Let’s go Himalaya! Wo bitte geht’s nach Shangri-La!“ liest die Viernheimer Ärztin Katja Linke am Mittwoch, 15. September, um 19 Uhr in der Kulturscheune, Am Satonévri-Platz 1, vor. Zu der Veranstaltung laden die Stadtbibliothek und das Gleichstellungsbüro ein. Dabei geht’s nicht etwa um Corona oder Therapien, sondern um die bewegende Reise, die die Medizinerin mit ihrer elfjährigen Tochter zum Mount Everest unternommen hat.

„Wir freuen uns, eine namhafte Viernheimer Autorin bei dieser Lesung begrüßen zu dürfen und Auszüge der besonderen Mutter-Tochter-Erlebnisse auf ihrer Tibetreise zu hören“, teilen Gleichstellungsbeauftragte Maria Lauxen-Ulbrich und Michaela Frößinger von der Stadtbibliothek mit. Es geht um eine ganz besondere Mutter-Tochter-Geschichte über Mut und Liebe, über Kulturkämpfe und Glücksmomente und über Loslassen und Ankommen vor der beeindruckenden Gebirgskulisse des Himalaya. Es gilt nicht umsonst als Dach der Welt: Es berührt mit seinen atemberaubenden Gipfeln nicht nur den Himmel, sondern auch die Seelen derer, die dieses Erlebnis wagen.

Anmeldungen sind telefonisch unter 06204/988-364 oder per E-Mail an gleichstellungsbuero@viernheim.de erforderlich. red