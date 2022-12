Lesung im Advent

Viernheim. Die Katholische Kirche Viernheim lädt in der Adventszeit ein, gemeinsam das Buch „Hoffnungslicht in kalter Nacht. Gedanken zur Weihnacht“ zu lesen. Verfasst wurde es von Anne und Nikolaus Schneider.

An drei Abenden wird Pfarrer Ronald Givens mit Interessierten die Texte gemeinsam lesen und anschließend über das Gelesene sprechen. Die Treffen finden jeweils von 19 bis 20.30 Uhr im Pfarrhaus statt und sind an folgenden Tagen geplant: Dienstag, 13. Dezember, Kapitel 1, und Dienstag, 20. Dezember, Kapitel 2, sowie am Mittwoch 28. Dezember, Kapitel 3. Wichtig sei dabei, dass alle auf jeden Fall das jeweilige Kapitel vorher zuhause gelesen haben, heißt es in der Pressemitteilung. Mit einem Adventslied und einem Gebet wird der Abend abgeschlossen.

Es wird um Anmeldung über die Homepage (www.katholische-kirche-viernheim)oder über das Pfarrbüro der Katholischen Kirche Viernheim gebeten (06204/78 92 00). Eine begrenzte Anzahl an Büchern kann im Pfarrbüro erworben werden oder direkt als E-Book. red