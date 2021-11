Lesestart-Sets für Familien

Viernheim. Die Stadtbibliothek Viernheim beteiligt sich wieder am bundesweiten Projekt „Lesestart 1-2-3“. Ab dem 30. November erhalten Familien mit dreijährigen Kindern während der Öffnungszeiten in der Stadtbibliothek ein kostenloses Lesestart-Set. Pro Kind wird ein Lesestart-Set ausgegeben, allerdings nur, so lange der Vorrat reicht.

Das Lesestart-Set beinhaltet ein altersgerechtes Bilderbuch sowie Informationen für die Eltern mit Alltagstipps zum Vorlesen und Erzählen, praktisch verpackt in einer kleinen Stofftasche. Durch das Vorlesen wird der Spracherwerb der Kinder gefördert und ganz nebenbei der Grundstein für die sprachliche Entwicklung gelegt. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert und von der Stiftung Lesen durchgeführt.

Die Öffnungszeiten der Bücherei sind: Dienstag 10 bis 17 Uhr, Mittwoch, 14 bis 17 Uhr, Donnerstag 10 bis 13 Uhr und 15 bis 19 Uhr, Freitag 14 bis 17 Uhr, Samstag 10 bis 12 Uhr. Rückfragen beantwortet das Team telefonisch unter der 06204/ 988 450 oder per E-Mail an stadtbibliothek@viernheim.de. red