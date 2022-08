Leseratten gesucht

Viernheim. Lesen macht nur dann richtig Spaß, wenn hinter dem Lesenden kein schulischer Druck steht. Vor diesem Hintergrund hat die Geschäftsstelle Hessische Leseförderung mit der Sparkassenkulturstiftung Hessen-Thüringen ein Leseprojekt für Schülerinnen und Schüler der dritten bis sechsten Klassen ins Leben gerufen, an dem auch die Viernheimer Stadtbibliothek teilnimmt. Hierfür stehen den „Leseratten“ bis zum 20. September sechs spannende Buchtitel zur Verfügung, die in der Stadtbibliothek ausgeliehen werden können. Die Kinder sollen im Anschluss in einer Broschüre den Lesestoff bewerten oder in Form eines Bildes auf Papier bringen.

Am Ende des Projektes wird es ein Lesefest in der Stadtbibliothek geben, zu dem alle Kinder eingeladen werden. Die Leseratten werden auch belohnt, denn sie nehmen an einer Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es Buchgutscheine. Der genaue Termin für das Fest wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Voraussetzung für eine Teilnahme ist ein Leseausweis der Kinder für die Stadtbibliothek. Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ist die schriftliche Genehmigung des Erziehungsberechtigten erforderlich. Fragen rund um das Leseratten-Projekt werden vom Team der Stadtbibliothek oder telefonisch unter 06204/98 84 50 beantwortet. red