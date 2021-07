Lesemobil Flitzi besucht Sommercamp der KJG St. Michael

Viernheim. Fröhliches Treiben herrscht auf dem Gelände vorm Familiensportpark am Sandhöfer Weg, wo die Jungen und Mädchen am Sommercamp der KJG St. Michael teilnehmen. Wie schön ist es da doch, auch mal zur Ruhe zu kommen, es sich im Schatten gemütlich zu machen und einer Geschichte zu lauschen. Diese Möglichkeit gab es nun, als Karin Stimpel vom Team der Drachenbücherei mit dem Lesemobil Flitzi das Zeltlager besuchte. Mit im Gepäck hatte sie einen Krimi zum Mitraten und eine spannende Geschichte von einem Jungen, der an seinem 13. Geburtstag erfährt, dass er eigentlich ein Halbvampir ist. Die Kinder und ihre Leiter genossen diese kleine Pause, ehe es wieder zurück in den trubeligen Zeltlageralltag ging. Doch es soll nicht beim Vorlesen bleiben – im Korb des Lastenrades war eine große Tasche voller Bücher, die nun als „mobiles offenes Bücherregal’“ während der vier Zeltlagerwochen den Kindern zur Verfügung steht. Mit dem Lesemobil, einem Gemeinschaftsprojekt verschiedener Viernheimer Bildungseinrichtungen, soll die Begeisterung für Bücher zu den Bürgern gebracht werden. Gemeinnützige Organisationen können dieses Rad für eine Leseveranstaltung kostenlos mieten. Bei Interesse kann man sich bei der Stadtbibliothek Viernheim (Telefon: 06204/98 84 50; E-Mail: stadtbibliothek@viernheim.de) melden. red (Bilder: Drachenbücherei)

