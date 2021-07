„Lesehunger“ auf Trilogien

Viernheim. Die Stadtbibliothek lädt alle Interessierten zu einer Neuauflage der Veranstaltung „Lesehunger?“ ein, die am Freitag, 30. Juli, um 15.30 Uhr stattfindet. Getreu dem Motto „Aller guten Dinge sind drei“ stehen Trilogien im Mittelpunkt des Interesses, Familiengeschichten, Krimis, Fantasy und vieles mehr. Neue Teilnehmer sind willkommen, literarische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Bei gutem Wetter wird die Veranstaltung im Lesehof der Stadtbibliothek durchgeführt. Aufgrund der derzeit geltenden Regeln werden die Teilnehmenden gebeten, ein eigenes Getränk mitzubringen. Um Anmeldung unter Telefon 06204/98 84 50 oder per E-Mail an stadtbibliothek@viernheim.de wird gebeten. red

