„Les Primitifs“ kommen in den „Treff am Bahnhof“

Viernheim. Der Verein „chaiselongue – kunst und soziales“ präsentiert als nächsten Programmpunkt „Les Primitifs“. Die Musiker kommen am Sonntag, 7. Mai, um 11 Uhr in den „Treff im Bahnhof“ (TiB), Friedrich-Ebert-Straße 8a. Tickets kosten im Vorverkauf 15 Euro und sind in der Buchhandlung „Schwarz auf Weiß“ in der Rathausstraße 41a oder online unter www.chaiselongue-viernheim.de erhältlich. An der Abendkasse kostet der Einlass 17 Euro.

Überschwängliche Freude und die Lust an bitter-süßer Melancholie, Wildheit und Zärtlichkeit: „Les primitifs“ erzählen instrumental von den menschlichen Begierden und Leidenschaften. Der Mensch, so heißt es manchmal, das sei Essen und Fortpflanzung – „… und Musik”, sagen „Les Primitifs“ in der Ankündigung zu ihrem Konzert. „Es gibt in der Tat nicht viele Ensembles, die man ruhigen Gewissens in so ziemlich jedes Ambiente zum Konzert bitten könnte“, schreiben die Veranstalter.

Vielseitigkeit als Stärke

Aber „Les Primitifs“ zählen sie zweifellos dazu. Denn man könne sicher sein: Diese famosen Musiker würden in der Altstadt von Montevideo ebenso bestehen wie im Hafenviertel von Marseille, in New Orleans genauso wie in Prag. „Les Primitifs“ seien eine der wenigen Kapellen, die ihr Publikum schon auf Rock-, Folk- und Jazzfestivals begeistert haben.

Ganz gleich, ob Traditional, Klassiker oder Eigenkompositionen: Eines der herausragenden Merkmale von „Les Primitifs“ sei ihre Stilsicherheit und die Fähigkeit, als Kollektiv einen eigenen authentischen Sound zu kreieren. Jazz Standards, südamerikanische Musik, ja sogar Musik von Richard Wagner oder der Mannheimer Legende Hans Reffert haben die vier Musiker in ihrem Repertoire. Und sie klingen dabei immer ursprünglich und unverfälscht – so wie es ihr französischer Name dem Publikum verspricht. „Es gibt nicht viele Formationen, die das von sich behaupten können“, betonen die Veranstalter.

Zu der Band gehören Laurent Leroi am Akkordeon, Matthias Dörsam an Saxofon, Klarinette und den Flöten, Erwin Ditzner an der kleinen Trommel und Michael Herzer am Kontrabass. Sie werden auch Titel ihres letzten Doppelalbums „Petit“ spielen. Dies enthält Musik mit Details und Zwischentönen voller Dynamik, Tempowechsel und Improvisationsfreude, wie die Gruppe selbst verspricht. Bereits 2011 erschienen ist die erste CD der Gruppe mit dem Titel „Histoire d’un Amour“. kur/red

Info: Infos unter www.chaiselongue-viernheim.de