Lernmobil unterhält Kinder

Viernheim. Mit einem abwechslungsreichen Programm unterhielt die Grundschulbetreuung des Vereins Lernmobil an der Schillerschule den Nachwuchs in den Sommerferien. Viel Freude hatten die Kinder bei Aktionen und Kreativ-Workshops. So stellten sie Knete selbst her, besuchten den Bonanzaplatz und versuchten sich beim Minigolf. Kreativität war im Werkraum gefragt, außerdem konnten sich die Kinder bei verschiedenen Spielen auf dem Schulhof austoben. Großen Anklang fand auch der Spaziergang zur Eisdiele. red

