Lernmobil erlebt Digitalisierungsschub durch Pandemie

Viernheim. Die Mitgliederversammlung des Vereins Lernmobil stand im Zeichen der Corona-Pandemie. Die Organisation war in fast allen Bereichen von Absagen, Umstellungen und Neuorientierungen getroffen. Schulen waren geschlossen, Sprachkurse mussten ausfallen und viele Unterrichtsstunden konnten nur online stattfinden. „Wir haben dennoch niemanden entlassen müssen und die finanziellen Lücken schließen können“, blickten die hauptamtlichen Geschäftsführer Brigitta Eckert und Gerd Baltes zurück.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Lernmobil beschaffte mit den Spendengeldern des Lions Club Viernheim, des Rotary Clubs und der Bürgerstiftung Viernheim mehrere Laptops für Kinder und Erwachsene, die nicht über solch eine technische Ausstattung verfügten. Bei der Schülerbetreuung wurde der Kontakt zu den Kindern und Familien zu Hause halten. Für einen Monat wurden die Sprachkurse geschlossen. Als Überbrückungsmaßnahme wurden digitale Angebote in Form von Online-Tutorien angeboten. In der ersten Zeit des Lockdowns wurden die sieben Berufssprachkurse online gestellt. Die Berufssprachkurse fanden im virtuellen Klassenzimmer statt.

Die Folge der Maßnahmen ergab einen Digitalisierungsschub in allen Arbeitsbereichen. Moderne Tools ermöglichen seither neue Lernmethoden, Besprechungen sind ebenfalls online möglich. Der Aufbau einer Intranetseite SharePoint für einige Arbeitsfelder hat die Vernetzung deutlich verstärkt.

In 2020 gab es beim Lernmobil 87 Teilzeitstellen, zehn Vollzeitstellen und 14 Minijobstellen. Bei den Immobilien im Treff im Bahnhof und im Haus am Schlangenpfad wurden Umbau- und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Außerdem wurde das Stiftungshauses in der Rathausstraße erworben. Mit ausschlaggebend sei die zentrale Lage des Gebäudes in der Fußgängerzone gewesen. Zudem wurden dort bereits Räume für Sprachunterricht genutzt. In diesem Jahr soll dort eine Anlaufstelle für Integrationslotsen und für die Sprachberatung eingerichtet werden. Wenn in vier Jahren der Mietvertrag mit dem Weltladen endet, sollen dort Büroräume entstehen. Die Zahnarztpraxis bleibt, mit den Mieteinnahmen soll die Abzahlung des Kaufpreises teilweise bestritten werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach dem Kassenbericht sowie dem Bericht der Kassenprüfer wurde der Vereinsvorstand einstimmig entlastet. Bei den Wahlen der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder wurden Hussein Atris, Jens Kauffeld und Peter Lichtenthäler wiedergewählt, Roland Träger rückte für Dieter Rihm nach.