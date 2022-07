Lena Dieter erneut auf dem Podest

Viernheim. Lena Dieter hat sich zum dritten Mal die Goldmedaille in der olympischen Distanz geholt. Bei den deutschen Meisterschaften im Para-Triathlon sicherte sich die Viernheimerin souverän den Meistertitel.

In diesem Jahr wurden die deutschen Meisterschaften des Para-Triathlons in der olympischen Distanz im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums des Hamburger Triathlons ausgerichtet. Am zweiten Tag der Hamburg Wasser World Triathlon Championship Series fiel früh um 8.20 Uhr der Startschuss für Lena Dieter und ihren Guide Andrea Dieter am Jungfernsteg.

Mit Lena gingen zwei weitere Para-Triathleten an den Start. Daher wurden die drei in eine Startgruppe mit 100 nichtbehinderten Athleten integriert. Die 1500 Meter lange Schwimmstrecke wurde in der Binnen-Alster in 31:03 Minuten zurückgelegt.

Eingespieltes Team

Nach dem Schwimmen im Alsterkanal musste die 25-jährige Lehramtsstudentin mit Mutter Andrea die 1,4 Kilometer lange Wechselzone bis zu ihrem Rennrad durchqueren. Das eingespielte Triathlon-Team legte die Schwimmutensilien in einer Box ab und machte sich nach einem schnellen Wechsel auf die 40 Kilometer lange Radstrecke.

Vorbei ging es an den Landungsbrücken, St. Pauli, der Reeperbahn sowie dem Fischmarkt. Die Radstrecke mit 260 Höhenmetern wurde auf dem Renntandem mit durchschnittlich 33 Stundenkilometern absolviert. Nach 1:11:00 Stunden deponierte Lena ihr Tandem in der Wechselzone und ging zwei Minuten später auf die Laufstrecke.

Eine fünf Kilometer lange Wendepunktstrecke führte an der Außen-Alster entlang. Lena und Andrea Dieter kamen nach zehn Kilometern (52:03 Minuten) mit einer Gesamtzeit von 2:44 Stunden als erste Starterinnen ins Ziel. Bei der Siegerehrung vor dem Hamburger Rathaus gab es den verdienten Lohn – wieder eine Goldmedaille für die Trophäensammlung. su